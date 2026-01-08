¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Vota!
EL REY MAGO A LO QUE LE PONEN LOS NIÑOS EN LAS CASA.- En Costanoroeste TV (televisión de la zona de Sanlúcar y Chipiona), el Rey Gaspar mandó un mensaje a los niños: "A todos los niños: por favor, no ponednos ni leche ni torta... ponednos cerveza o lo que sea. Pero los Reyes estamos hartos de cosas "sin alcohol y leche".
JUAN AVELLANEDA, AL VESTIDO DE PEDROCHE: "DOÑA BASURA DE LOS FRAGGLE ROCK".- "He tenido un pensamiento que se me van a tirar los haters encima…me ha recordado a doña basura de los fraggle rock. Es como mogollón de cosas encima, como si el armario lo hubieran tirado encima, demasiado información. Nono. Y el vestido no me ha gustado nada, chonea bastante, le deforma la silueta. Los zapatroncos. Como describo esto, pero no sé cómo describirlo? Cortocircuito".
RUFO A SECAS A LOS QUE EMPIEZAN A HACER DEPORTE EL 1 DE ENERO.- "Buenos días, feliz año a todos. Uno de enero, y ya hay gente a las 8 de la mañana haciendo deporte. con bicicleta, los runnings, pa matarse. Yo me lo planteo muchas veces, pero mejor voy a por 15 euros de churros".
JACOBO, A LOS EXÁMENES DESPUÉS DE NAVIDAD.- "Bueno chavales, hoy vamos a hablar del menda que pone todos los años los exámenes después de Navidad. ¿Qué pasa? Que tengo cara de Grinch, ¿no? ¿Qué pasa? Que no me gusta la Navidad, no puedo disfrutar yo. Es que veo ahí la gente comiendo jamón, comiendo gambita, comiendo carne, yo comiendo apuntes. Es que no puede ser, ¿no Está aquí uno en el cuarto todo el día encerrado. Mira, yo no soy astronauta, pero dame un poquito más de espacio, no me lo pongas, el 7, ¿no? Que acaba la Navidad, pues toma el 7".
EL CREADOR DE CONTENIDO 'J DALMAU', A NUEVA YORK-. "Nueva York, tenía una expectativa, por, yo qué sé, las películas, Spider-Man y demás. Llegas y dices, que hostia, qué guapo. O sea, la expectativa la cumple, pero luego miras la calle y dices, que puta mierda. O sea, sucio, muchos homeless, a la del Times Square vi una chica pinchándose, súper mona encima, súper jovencita, y no sé, se estaba pinchando. No sé, el metro es un desastre, súper peligroso, da un mal rollo que te cagas. Están todos zumbados, tío".
ANDRÉS ARCONADA, A AVATAR-. En Es Radio: "Es un tostón insoportable. Este señor nos toma el pelo una y otra vez. Me parece deleznable. Estoy harto de las ballenas y los efectos especiales...Tres horas y veinte ese tostón…".
THINKING IN BLACK, A LAS LLAMADAS COMERCIALES: "Yo tengo una pregunta: ¿no había una ley que prohibía las llamadas comerciales? Porque os lo juro por Dios que desde que se implantó esta ley, a mí me llaman más...Yo pregunto de corazón a todas las marcas: “¿Te ha funcionado alguna vez la mierda de método ese? ¿Te coge alguien el teléfono?".
IÑAKI URRUTIA, A LAS TIENDAS QUE TIENEN MUCHOS CAJEROS PERO POCOS DEPENDIENTES.- "Ah, estaba reflexionando en estos días prenavideños que cuánto dinero tiene que ganar, por ejemplo, el primar para tener 17 cajas y tener solo 3 cajeros o cajeras allí cobrándote. No pongáis más, eh, no pongáis más. No vaya a ser que tengáis que pagar algún sueldo más y os gastéis dinero y no os cuadréis las cuentas y no ganéis 200 millones de euros al mes. Ya hace cola la gente. que casi no tiene cosas que hacer. ¿Cuánto ganarán? Lo que se van a ganar es una hostia. Buenos días".