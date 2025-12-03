¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El domingo votaremos los zascas. Estas son las opciones:

DANI MATEO, A WYOMING POR HACER CHISTES SOBRE FEIJÓO TRABÁNDOSE.- Wyoming: "Bueno, así que Sánchez es la manzana podrida. Pues tenga cuidado. Se empieza diciendo eso y se acaba diciendo, 'me gusta la fruta.,. bueno, como lo diría él... Me gusta la fru-ta-anato(lo dice trabándose como hizo Feijóo). Dani Mateo: "Wyoming. No sé si estás tú para hacer chistes de gente que se traba".

MAITE GALDEANO, A SU HIJA: 'TU ERES GILIPOLLAS'.- En tiktok: "A ver, señorita millonaria...Sofía Suescun, la millonaria de España...Piensa en todo el daño y toda la mala suerte que me has traído. ¿Que yo te perdone después de lo que hablas tú de mí y de esas indirectas que no sabes ni hablar ni expresarte? Tú eres gilipollas".

DAVID VALLDEPERAS, A PATIÑO.- En 'No somos nadie', María Patiño se pone en el papel del hijo de Alejandra Prats y dice que hará la primera comunión. David Valdeperas le dice: ¿Tú la primera comunión? Será la última. Que la tuya aún vivía Franco. 25"

PEDRO HERRERO, A LOS NUEVOS COCHECITOS DE BEBÉ.- "Me acaba de atropellar un carrito de bebé. He salido vivo por los pelos. Es que ahora son como tanques. Que con 20 como esos recuperas Filipinas en nada. Que va el niño dentro que parece que va a orbitar Júpiter. A eso le pones una pala de excavadora y te terminan las obras del AM-30. Que es para el niño pero también es carro para la compra. Colgador de abrigos. Que ya ha habido familias que han empezado a llenar el carro y se han dejado al niño en el corte inglés".

IÑAKI LÓPEZ, A ÁBALOS Y EL PRESERVATIVO.- En MVT informan que a Ábalos le han dado un preservativo al entrar a la cárcel. Iñaki dice: “A mí, para un hombre con el furor de Ábalos y dos vis a vis al mes, me parece poco para él".

CHRISTIAN RODRÍGUEZ, A LOS QUE ROMPEN CON SU PAREJA, LA PONEN A PARIR Y LUEGO VUELVEN.- "Hay una cosa que me da muchísima rabia y es cuando tu colega lo deja con su pareja, queda contigo y en todas las quedada empieza a destripar a esa persona, que es la persona peor del mundo, como me la ha liado, tú le coges asco a esa persona… tu colega vuelve con ella o con él y encima quiere que te lleves bien. Y encima quiere que no la mires con asco, qué quieres?!!! me cae fatal tu novia! Me da puto asco y ojalá lo dejéis!!!

PEDRO ÁNGEL ROCA, A RICHARD GERE EN MURCIA.- "Ayer inauguró Richard Gere la Navidad en Murcia. Sí, parece un titular del Mundo Today, ¿eh? ¡Murcia! Hemos perdido una oportunidad de llevar a Richard a una pastelería que tenemos en Murcia que se llama La Buena Moza, a que meriende. Porque ¿qué significa buena moza en inglés? Pretty woman. A visitar todos los pueblos de Murcia. Richard, hoy te vamos a enseñar alcantarilla. Oh, alcantarilla, shit. Como Tortugas Ninja, alcantarilla. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se llama Richard aquí en tu honor? A lo mejor han hecho un intercambio y han mandado a Ortega Cano a inaugurar la Navidad de Arkansas".

KIKO MATAMOROS, A PAZ PADILLA: En 'No somos nadie': "Me lo he callado muchos años y ya no me sale de los huevos: viniste a mí a que te consiguiera un certificado falso de que estabas vacunada".

OLIVA SINHACHE, AL "A VER SI QUEDAMOS": "Ya estamos en diciembre. Estamos oficialmente en la temporada de decir “A ver si quedamos antes de que acabe el año”. Claro que sí. No conseguimos quedar en verano que era de día hasta las 11 de la noche y vamos a quedar ahora que a las 5 de la tarde ya estoy en pijama,jejejej...(Desinstalar whattsapp)".

LA ABUELA, A 'LA ISLA DE LAS TENTACIONES'- Bianca Disposa le ha preguntado a su madre por el programa: "Voy a ir a la tele y le voy a decir que quiten ese programa. Porque es una guarrería". - Pues chiquilla, ¿a alguien le gustará ese programa?- “Las que son tan guarras como ellas. Y ellos igual, ellos son unos sinvergüenza. Sí. Lo único que le queda es acostarse con su madre".

EL PADRE ADAM Y LO QUE TIENEN EN COMÚN TODAS LAS RELIGIONES DEL MUNDO.- "Lo único que sé de todas las religiones, de la católica, de la cristiana, de la evangélica, de testigos de Jehová, de los hermanitos, de los mormones, de los adventistas, sabatistas, es que a todos les gusta… el delicioso. A todas. A todos les gusta que les den con el bate. ¿O no? A todas esas nagualonas con el velo les gusta que les desplumen su cotorra. A todas. Porque a todos les pica igual".