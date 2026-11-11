¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar 'Imbécil' de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos el 'Imbécil de la semana'. Estas son las opciones:

- HIELO.- Un joven trata de subirse un saco de hielo a la espalda. Al hacerlo se desequilibra y cae hacia atrás

- FURGONETA.- Un hombre trata de subirse a una furgoneta con su sillita eléctrica con la ayuda de una rampa. No calcula bien las alturas y se acaba llevando un golpe en la cara.

- SALTO.- Un hombre ha tenido la brillante idea de saltar desde una estantería al tendedero plegable que ha dejado en medio de la habitación. Como era de esperar el tendedero no aguanta su peso y termina en el suelo, junto con el hombre que se ha dado de lleno en el hombro. Hasta el gato ha salido corriendo.

- CICLISTA.- Un chico va en bici a toda velocidad. De repente, cae desde una altura importante al no darse cuenta del final del montículo. El chico aterriza de cara contra el suelo, pegándose un tremendo golpe.

- ACROBACIAS.- Un joven trata de avanzar con su monociclo por encima de una valla. A mitad de trayecto pierde el equilibrio y se acaba clavando la valla en sus partes.

- SANDÍA.- Este hombre ha aceptado un gran reto: partir una sandía por la mitad con su cabeza. Los primeros intentos son fallidos y el hombre comienza a tener dolor de cabeza, pero, aun así, insiste. Finalmente, después de tantos cabezazos acaba en el suelo y con un buen chichón!

- PATINADOR.- Un chico pretende bajar una rampa bastante empinada con la ayuda de su monopatín. Justo cuando llega al final, se desequilibra y cae de cara contra el suelo.

- MOTO.- Dos personas protagonizan una peligrosa maniobra en moto que acaba en accidente. El conductor levanta la rueda delantera para hacer un caballito mientras circula por un camino de tierra. La mujer que viaja detrás queda reclinada hacia atrás y llega a rozar el suelo. Cuando intenta incorporarse y recuperar la posición sobre la moto, ambos pierden el equilibrio y acaban volcados hacia un lado junto al vehículo. Una imprudencia que termina como era de esperar.

- FLECHA.- Este hombre ha querido sentirse como un niño nuevamente. Por ello, coge un arco de juguete y decide lanzar la flecha. Pero la jugada no sale como esperaba y termina rebotando la flecha contra él cuando este decide apuntarse con la flecha.

- PUÑETAZO.- Un chico, con una máquina de hacer ejercicio rudimentaria, intenta mover bastante más peso del que puede, con la ayuda de un brazo. De repente, la tira que lo sujeta se rompe y se golpea con su propio puño en la cara.

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