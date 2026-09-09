¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! Siete candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos Arusotros. Estas son las opciones:

El padre quiere lanzar al niño al agua.- Un juego en familia termina en un inesperado chapuzón cuando un padre intenta lanzar a su hijo a una piscina. En las imágenes, el hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, juega con el menor junto al borde de la piscina. Sin embargo, pierde el equilibrio mientras intenta lanzarlo y ambos terminan cayendo al agua.

Intenta evitar que su amiga choque, pero el remedio es peor.- En Brasil, una mujer se da cuenta de que su amiga, que todavía está aprendiendo a montar en bicicleta eléctrica, está a punto de chocar contra un coche estacionado. En cuestión de segundos, la mujer reacciona y le da una patada para apartarla de la trayectoria del vehículo. La mujer pierde el equilibrio y cae al suelo... ¿En serio no había otra opción mejor?

El padre va a llevar a su hijo al cole, pero se lo ha dejado en casa.- Un padre tiene que llevar a su hijo Santi al colegio y, al llegar al centro escolar, se da cuenta de que el niño no está en el vehículo. El hombre ha salido de casa convencido de que su hijo ha subido al coche con él, pero durante el trayecto no se percata de que el menor se ha quedado en casa. Al llegar al colegio y comprobar que el niño no está, descubre su despiste y se toma la situación con humor, riéndose de su propio error antes de regresar a casa para recogerlo.

El conductor borracho intenta llamar con una tarjeta de crédito.- En Ecuador, un conductor en evidente estado de ebriedad es detenido durante un operativo de tránsito y asegura que necesita llamar a su abogado. Sin embargo, en lugar de sacar un móvil, saca una tarjeta de crédito, se la coloca junto a la oreja e intenta utilizarla como si fuera un teléfono para realizar la llamada.

Cae al agua tras posar sentado en la barandilla.- En China, un hombre cae accidentalmente al agua mientras intenta hacerse una foto en el famoso manantial de Baotu, en Jinan. El hombre se apoya sobre la barandilla de piedra, pierde el equilibrio y acaba cayendo al otro lado, directamente al agua. Por suerte, el agua no es profunda y varias personas consiguen ayudarle rápidamente a salir.

Mandahué... lanzar mejor los cohetes que la NASA.- En EEUU un joven le ha enseñado a la NASA como se lanzan los cohetes de verdad. Se ha tirado por un tobogán acuatico con el cohete colocado en el trasero y cuando estaba volando por los aires, se ha producido el lanzamiento. Impecable.

La estrategia de distracción no sale como esperaban.- Esto es ridículo. En el Reino Unido los tres integrantes de una barrera se ponen a hacer el imbécil para distraer al encargado de lanzar una falta pero no surte efecto y la acción acaba en gol para el equipo que viste de azul.

Sufre un accidente, pero acaba aparcando perfectamente.- En Brasil, en Bauru, dos coches chocan en un cruce del centro de la ciudad. Tras la colisión, uno de los vehículos sale despedido hacia la entrada de un garaje donde hay varios coches estacionados. El conductor reacciona rápidamente, maniobra para evitar golpearlos y consigue detener el vehículo en una plaza de aparcamiento, entre los demás coches. Aparca a la perfección! El accidente solo provoca daños materiales.

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