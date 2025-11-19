¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

VENTILADOR: Durante una presentación publicitaria de un nuevo ventilador en un programa, este es el momento en que el artefacto falla y termina rompiéndose. La reacción de los presentadores, un cuadro tras el incidente.

PERRO: Esta divertida y tierna imagen la hemos presenciado en Barranquilla, Colombia. Walmer Pacheco, del Pereira, reclama una falta de un jugador rival de Junior retorciéndose sobre el terreno de juego. En ese momento un perro irrumpe en el terreno de juego e imita al futbolista simulando la misma falta.

PORTERO: Atentos al porterazo de fútbol sala que hemos visto en Brasil. Para un penalti y se pone a celebrarlo bailando. El problema es que al botar en el suelo el balón entra en la portería. A pesar de que la pelota le pasa por al lado el tipo ni se entera

VIGILANTE: Los estudiantes de una universidad de Telangana, en India, encontraron al vigilante de seguridad del comedor completamente dormido con su pierna derecha dentro del enorme bol de arroz que tenían de cena. Al parecer, el vigilante estaba durmiendo la siesta, borracho, después de que se pasara bebiendo alcohol antes de su jornada laboral.

PASO DE PEATONES: Un youtuber llamado Yeison, se ha convertido en el defensor del paso para peatones de su ciudad, al recriminar a todos los motoristas que no los respetan.