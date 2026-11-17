¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Tobogán.- En la isla de Java, Indonesia, un grupo de niños ha convertido una enorme pitón reticulada en una atracción de parque infantil. Los pequeños se deslizan por el cuerpo de la serpiente, se sientan encima e incluso corren a su alrededor, ante la mirada de varios adultos. Se trata de una de las serpientes más grandes del mundo y, aunque no es venenosa, puede resultar muy peligrosa por su capacidad para asfixiar a sus presas.

Cama elástica.- En una fiesta privada, una madre ha querido probar la cama elástica delante de los niños y ha terminado llevándose la peor parte. Ha empezado a saltar, ha perdido el equilibrio y ha volcado de espaldas junto con la estructura. Por suerte, no estaba a mucha altura y todo ha quedado en un buen susto. Eso sí, para levantarse y volver a colocar la cama ha necesitado ayuda. Mucho salto para acabar patas arriba.

Ejercicio.- Este hombre no va al gimnasio, sino que se entrena en casa. Su rutina pasa por romper una tabla con la cabeza o parar una bombona de butano con el pecho.

Barbacoa.- En los Estados Unidos, un Spiderman hace su aparición en una barbacoa. A la hora de bajar por un árbol se cae al suelo, tira la parrilla con carne al suelo y casi quema a una niña.

Refresco.- Este hombre se coloca cinco latas de refresco sobre la cabeza, una al lado de la otra, e intenta vaciarlas de una forma bastante peculiar. Para conseguirlo, utiliza una chincheta con la que perfora las latas y espera que el líquido salga por los agujeros. Mientras tanto, no deja de mover la cabeza de un lado a otro, intentando mantener las cinco latas en equilibrio y conseguir que todo el refresco termine saliendo.

Abuela.- En los Estados Unidos, un chef lanza un trozo de comida a la boca de una anciana. Al hacerlo se pasa un poco de largo y eso provoca que la señora acabe cayendo hacia atrás con su silla.

Pescador.- En Noosa, Australia, un pescador ha acabado en el suelo al intentar sacar su barco del agua por una rampa de hormigón. La maniobra no ha salido como esperaba y ha salido despedido tras el impacto de la embarcación contra la rampa. El golpe le ha causado una lesión importante en el glúteo y los médicos le han aconsejado que no se siente durante un tiempo. Las autoridades recuerdan que estas maniobras deben realizarse utilizando un remolque.

Atracción.- Un hombre entra en una atracción para empujar el vagón en el que viajan sus amigos. Mientras lo hace, no se da cuenta de que otro vagón se acerca por la vía y termina golpeándole. Un accidente que podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

Tren.- Un joven ha intentado bajarse de un tren cuando todavía estaba en movimiento. Al ver que circulaba despacio, ha pensado que podía abandonar el vagón sin esperar a que se detuviera. Sin embargo, ha perdido el equilibrio nada más poner un pie fuera y ha acabado cayendo al suelo. Una imprudencia que podía haber tenido consecuencias mucho más graves.

Ladrillos.- En el norte de China, una cama ha explotado mientras una mujer descansaba sobre ella. La estructura, conocida como kang, está hecha de ladrillos y se calienta con fuego desde la parte inferior. La explosión ha provocado que la cama se derrumbe. La mujer cree que la gasolina utilizada para encender el fuego podría haber provocado el estallido.

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