¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusoros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votamos los ARUSOROS. Estas son las opciones:

Cucaracha. El niño cree que ha atrapado la cucaracha… ¡pero la lleva en la cara!.- Un niño intenta atrapar una cucaracha que hay en la pared de su habitación. Cuando el pequeño se gira, creyendo que ha podido cogerla correctamente, el animal está en su moflete sin que el pequeño se haya dado cuenta.

Silla. Nadie frena la silla de ruedas.- En esta carretera bajan de un vehículo a una persona en silla de ruedas. No la sujetan ni la frenan de ninguna manera y, con la pendiente que hay, acaba desapareciendo por la carretera.

Oreja. El policía pone la oreja del alborotador en el tubo de escape para que escarmiente.- En una pequeña población de Brasil, la policía militar detuvo a unos alborotadores que estaban provocando molestias y ruido con sus motos. Para escarmentarles, el agente que los detuvo decidió poner sus orejas junto al tubo de escape para darles a probar su propia medicina.

Pistola. Que la novia enseña una pistola en su boda, cuando el cura pregunta "si alguien tiene algo que objetar...".- Cuando el cura pregunta si alguien tiene algo que decir, la novia se aparta el vestido y muestra su pierna, donde tiene una pistola atada para amenazar a quien abra la boca.

Policía. El policía tiene que subirse al triciclo para multarle.- En China, un policía le da el alto a un triciclo en un control rutinario. El conductor no frena y el agente corre cogido al vehículo para, segundos después, saltar en el interior para ponerle una multa por desacato a la autoridad.

Gimnasio. Intenta imitar a la chica en el gym y cae de cara al suelo.- Una mujer hace un ejercicio de equilibrio apoyándose en una pared del gimnasio. Pero un hombre, al tratar de imitarla, cae de cara al suelo dándose un buen golpe.

Pavo. Problemas al masajear al pavo.- Esta chica trata de masajear al pavo de Acción de Gracias para que quede bien tierno. Al hacerlo, se resbala y cae de la mesa.

Cerdito. Quiere coger al cerdito… y le persigue la madre.- Un chico intenta coger un cerdito. Cuando se abalanza sobre él, la madre del animal sale corriendo de su escondite para morderle directamente en el trasero.

Escenario. Se viene arriba en el escenario.- Un hombre baila emocionado en un escenario. Sin embargo, de tal entusiasmo que lleva, sale accidentalmente del escenario, pierde el equilibrio y cae hacia el suelo. Al desmoronarse, golpea incluso al público.

Yayo. Yayo furius se estrella en un coffee shop.- En Los Gatos, California, un anciano de 90 años choca, a toda velocidad, con su coche contra una cafetería en la noche de Acción de Gracias. Al parecer, según las autoridades, el hombre conducía bajo los efectos del alcohol y fue trasladado al hospital en estado grave pero estable.

¡Vota por tu vídeo favorito!