El equipo de 'And just like that…', la serie de HBO Max que da continuidad al universo de ‘Sexo en Nueva York’ ha vuelto al trabajo para el rodaje de la segunda temporada. Los nuevos episodios incluirán el regreso de un personaje importante en la vida de Carrie Bradshaw, se trata de Aidan (John Corbett) con el que la protagonista llegó a estar comprometida.

"Sólo esto. Por ahora. X, SJ", es lo que ha escrito Parker en Instagram junto a una foto del guion del episodio 201 que aparece con el título tachado. También Sara Ramirez, la actriz que interpreta al personaje de Che que llegaba para revolucionar la vida sentimental de Miranda (Cynthia Nixon), ha compartido una imagen con los guiones de los dos primeros episodios. Por el momento, no hay muchas más pistas de lo que veremos en la nueva entrega. Tal y como acabó la anterior, sí sabemos que Carrie Bradshaw está preparada para abrirse de nuevo al amor. La duda es si continuará la historia con el productor de su podcast Franklin, que interpreta Iván Hernández, tras un primer beso en el ascensor.

Otro actor que ha hecho público el comienzo de la producción de la serie es Evan Handler que da vida a Harry, el marido de Charlotte (Kristin Davis). También desde la cuenta de Instagram del departamento de vestuario han mostrado las primeras pruebas con Handler. Seguramente, no tardaremos en empezar a ver algún avance de los modelos que lucirán las y los protagonistas de la serie ya que la ropa es, entre otras cosas, un aspecto fundamental de la serie por la importancia que tiene para Bradshaw la moda.

El éxito del reinicio de la serie original transformado en 'And just like that' llevó a HBO Max a la renovación por una segunda temporada que seguirá navegando por las relaciones y la amistad de las tres protagonistas junto a nuevos personajes. "Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos vibrantes y audaces personajes interpretados por poderosas intérpretes. Vuelve nuestra vida sexual", aseguró el productor de la serie Michael Patrick King tras el anuncio de la segunda temporada.