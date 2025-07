Se busca canción (o 'playlist') del verano 2025: estas son las seis candidatas de laSexta

En laSexta, hemos iniciado la búsqueda de la canción del verano 2025, ya que aún no hay un tema que se haya consolidado como el gran éxito veraniego. La inteligencia artificial sugiere 'La Plena' de Beéle y Ovy on the Drums, pero parece que le falta algo para ser el hit definitivo. Otras opciones incluyen 'TUCHAT' de Quevedo, 'MOJA1TA' de Lola Índigo y 'La morocha' de BM y Luck Ra. Según el productor Pablo Cuerno, las canciones podrían ganar relevancia a través de eventos culturales. Sin embargo, algunos creen que no habrá una sola canción del verano, sino una playlist completa que cada persona elija según su corazón.