Los vecinos de Tor sobre el true crime: Carles Porta desvela cuál es su reacción

Después de más de 30 años investigando uno de los crímenes más perturbadores del país, que no tiene final, Carles Porta presenta un true crime donde cuenta todo lo ocurrido en la montaña de Tor. En laSexta, entrevistamos al reconocido periodista.

En Tor, un pueblo de tan solo 13 casas, se han cometido tres asesinatos. Esta es la historia de un pequeño lugar ubicado en el Pirineo catalán, cerca de la frontera con Andorra, famoso por su montaña y por un crimen sin resolver tras más de 30 años. laSexta emite cada martes los episodios del true crime 'Tor', dirigido y creado por el periodista Carles Porta que ha contado los secretos del "proyecto de su vida" en una entrevista exclusiva para laSexta.com

¿Por qué era tan importante la montaña?

La montaña de Tor no es una cualquiera, cuenta con 4.800 hectáreas, por lo que la gente veía potencial en ella. Esto, a su vez, generaba roces entre los vecinos, pues algunos veían la posibilidad de crear un complejo turístico de dimensiones enormes y otros querían aprovechar los recursos naturales que ofrecía. Todo esto concluyó cuando un juez declaró a Josep Montané, también conocido como Sansa, único dueño de este espacio.

El interés que había en torno a la montaña culminó con el asesinato de Sansa. ¿Quién lo hizo? Esa es una pregunta que solo los que vean la serie se atreverán a responder. Un crimen no resuelto, pero que el creador de la serie, Carles Porta, ha podido investigar y sacar sus propias conclusiones. Aunque él prefiere no mojarse y deja ese trabajo en manos del espectador.

La reacción de los vecinos ante la serie

Carles Porta asegura que por primera vez en su trayectoria profesional, ha llevado a cabo una serie que "no ha hecho enfadar a nadie". A pesar de que, depende de la manera de reaccionar de la persona, el periodista y director quiere dejar claro que nadie le ha transmitido "un cabreo". Cuenta que la mayoría de personajes expuestos "han acabado más o menos contentos con el resultado".

La profesionalidad se refleja en el resultado, eso es indiscutible, y reflejar los comportamientos de los distintos protagonistas en una serie que trata sobre un crimen no resulta nada fácil. "Los que verdaderamente han vivido y sufrido la historia de Tor, reconocen que la serie les retrata con rigor y respeto", explica el director.

Sin embargo, esto no ha sido siempre así. Carles Porta asegura que sus inicios en el pueblo no fueron nada fáciles. Recibió insultos y no fue bienvenido, pero también aclara que con el tiempo fue ganándose la confianza de los vecinos, hasta el punto que llegaron a invitarle al entierro de 'Palanca', el máximo rival de Sansal.

