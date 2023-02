La guerra de Netflix contra las cuentas compartidas está siendo complicada para la plataforma y también para los usuarios que asisten con desconcierto a los problemas y a la desinformación sobre los pasos a seguir. La estrategia de la compañía se está volviendo en su contra como si fuera un boomerang y a los mensajes de despedida de quienes no van a mantener la suscripción, se suman ahora las quejas porque el sistema para establecer la ubicación principal está fallando.

Un usuario ha realizado una consulta a la plataforma a través de Twitter explicando que "vive en Barcelona y que tras configurar la ubicación principal el sistema identifica que está 'cerca de Villalbilla de Burgos, en la provincia de Burgos'". Y pregunta, con ironía, si es necesario mudarse para seguir viendo Netflix. A raíz de ese tuit, muchos otros usuarios han explicado que les ha sucedido lo mismo y que estando en Murcia les sitúa en Ciudad Real, que en lugar de Toledo les ubica en Tarragona o que en lugar de en Madrid les sitúa en Barcelona. Las combinaciones son múltiples y algunos se lo han tomado incluso a guasa diciendo que habrá que intercambiar las cuentas de Netflix o incluso las viviendas.

Las quejas coinciden con el fin del plazo para asociar una dirección principal a la cuenta impidiendo así que se comparta el servicio con personas que no vivan en la misma casa. Pero los usuarios se preguntan qué va a pasar si la ubicación principal no se ha registrado correctamente. Es cierto que junto a la ubicación, como se puede ver en la imagen, se indica que "puede que no sea exacta". La cuestión es que estamos hablando de provincias diferentes y de distancias de cientos de kilómetros.

Aún así, la plataforma tampoco ha aclarado qué va a pasar las con las cuentas que no hayan establecido la dirección principal o con quienes a pesar de las advertencias sigan compartiendo las cuentas como hasta ahora. "La cuenta de Netflix es para las personas que viven en la misma casa. Todas las personas que vivan en la ubicación principal podrán ver Netflix cuando estén fuera de casa o de viaje. Si esta cuenta es tuya, te ayudamos a configurar tu ubicación principal", es el mensaje que hasta ahora aparecía al abrir la aplicación de Netflix, pero en ningún momento se confirma si desde la compañía van a proceder al bloqueo de cuentas aunque es lo más probable. Pero ¿puede hacerlo teniendo en cuenta estas diferencias entre las ubicaciones establecidas y las reales? Habrá que esperar, de momento, al próximo movimiento por parte de Netflix.