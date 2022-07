Con 'Urgencias', la serie de los 90 que puede volver a verse en HBO Max, podríamos usar aquel futbolístico grito de guerra de "contigo empezó todo". Y es que la serie desató el boom de los dramas médicos en televisión que podemos considerar un género por derecho propio. Puede que nunca hayas oído hablar de esta serie, pero seguro que sí te suenan 'Anatomía de Grey', 'House', 'The good doctor' o las más recientes 'Esto te va a doler' o 'New Amsterdam'. Pues bien, todas ellas son dignas herederas de la serie que se aventuró a explorar el funcionamiento interno de un hospital universitario en una ciudad estadounidense pionera en contar las historias que suceden dentro y alrededor de un hospital, muchas desgracias pero otras también esperanzadoras. A partir de ahora, está disponible en HBO Max para quienes, en un ataque de nostalgia, quieran volver a sumergirse en la televisión de los años 90.

La serie, inspirada en el servicio de urgencias de un hospital de Chicago, arrancó en septiembre de 1994, en ese no tan lejano universo en el que septiembre marcaba el inicio de la temporada de la televisión lineal. Ahora, sumergidos en la era de las plataformas nos suena lejano porque las series y los nuevos episodios llegan en cualquier momento del año.

La relación entre 'Urgencias' y 'Parque Jurásico'

Lo que quizá no es tan conocido es el nexo de unión de la serie con el fenómeno del cine de ciencia ficción y aventuras dirigido por Steven Spielberg, 'Parque Jurásico'. Y la clave está en Michael Crichton, el autor de la novela en la que se basa la película es también es el creador de 'Urgencias'. De hecho, el escritor es médico y escribió el germen de la serie en 1974, mucho antes que la novela fantástica que se publicó en 1990 y cuyo éxito se transformó en película en 1993. Aquel guion médico había quedado abandonado en un cajón ante la negativa de varios estudios que lo veían complicado y exigían modificaciones que Crichton no estaba dispuesto hacer. Spielberg ya había mostrado interés a finales de los 80 en el guion de Crichton para una película sobre las urgencias de un hospital y compró el guion. Sin embargo, meses después del éxito de 'Parque Jurásico' ambos se plantearon convertir 'Urgencias' en serie de televisión conservando el guion tal y como estaba concebido. Únicamente se añadieron el personaje femenino de Susan Lewis que interpretaba Sherry Stringfield y otro personaje afrpmaericano al que dio vida Eriq La Salle en el papel de Peter Benton.

Además, al proyecto se sumaron los productores John Welles ('El ala oeste de la Casa Blanca') y Christopher Chulack ('Turno de guardia') y lo que algunos había augurado que sería un fracaso y que nadie vería por lo complicado de la jerga y de las tramas terminó convertido en un fenómeno. El éxito de audiencia estuvo acompañado por el reconocimiento de la crítica y 'Urgencias' obtuvo 124 nominaciones a los Emmy, de los que ganó 23 premios. En total la serie tiene un palmarés de 116 galardones que incluyen un Premio Peabody y cuatro Premios del Sindicato de Actores.

Reparto original, cambios y curiosidades

Vamos a repasar el reparto porque es de esas series en las que los personajes se convierten en caras familiares, como si fuesen de tu entorno. No es de extrañar, teniendo en cuenta que se emitió durante 15 temporadas ostentando el récord de longevidad hasta que fue destronada por su digna sucesora 'Anatomía de Grey'. El elenco original lo formaban Anthony Edwards (Mark Greene), George Clooney (Doug Ross), Noah Wyle (John Carter), Julianna Margulies (Carol Hathaway), Gloria Reuben (Jeanie Boulet), Laura Innes (Kerry Weaver), Maria Bello (Anna Del Amico), Alex Kingston (Elizabeth Corday), Eriq La Salle (Peter Benton) o Sherry Stringfield (Susan Lewis). Aproximadamente, a partir de la sexta temporada empezó a producirse el relevo y se unieron por ejemplo Goran Višnjic (Luka Kovač), que llegó para llenar el vacío que dejaba el personaje de Clooney después de cinco entregas; Maura Tierney (Abigail 'Abby' Lockhart), Erik Palladino (Dave Malucci), John Stamos (Anthony 'Tony' Gates), que se sumó ya en la recta final, al igual que Scott Grimes (Archie Morries) , o Angela Basset (Catherine Banfield), que también se incorporó al final. Sally Field (Maggie Wyczenski), Jorja Fox (Maggie Doyle).

Un total de 15 temporadas dan para muchas curiosidades y anécdotas y, por ejemplo, el personaje de la enfermera Carol Hathaway que interpretaba Julianna Margulies inicialmente no sobrevivía al primer episodio. Sin embargo, la acogida por parte del público llevó a cambiar su destino. También hay que destacar que, además del reparto habitual y de los personajes recurrentes, en sus 331 episodios pudimos ver en sus inicios a rostros que después se han hecho muy conocidos. Así pasaron por 'Urgencias' nombres como Ewan McGregor ('Obi-Wan Kenobi'), Christina Hendricks ('Mad Men'), Aaron Paul ('Breaking Bad'), Julie Bowen ('Modern Family'), Marg Helgenberger ('CSI Las Vegas') o Lucy Liu ('Elementary') son algunas de las ahora estrellas que salieron en la ficción.

El hospital de 'Urgencias', el County General, era ficticio, pero se inspiraba en uno real del condado de Cook en Chicago. Al principio, la serie se grababa en un hospital en desuso pronto el rodaje se trasladó a los estudios de Warner en Burbank (California). Precisamente, en los alrededores de esos estudios George Clooney decidió instalar una canasta para pasar el rato lanzando el balón en los descansos y curiosamente la cancha improvisada pasó a ser un escenario real dónde los médicos hacían lo propio.

El drama médico también tuvo una conexión con otra serie noventera por excelencia como 'Friends', pero se trata de un extraño caso porque no fue un crossover como tal. En uno de los episodios de la primera temporada, Monica (Courteney Cox) lleva a Rachel (Jennifer Aniston) a urgencias y allí son atendidas por dos atractivos médicos interpretados precisamente por las estrellas de 'Urgencias' George Clooney y Noah Wyle, sin embargo no son los personajes de la serie, tienen otros nombres y además trabajan en un hospital de Nueva York y no de Chicago. Pero como mínimo este (no)crossover con 'Friends' es una curiosidad más de la serie.