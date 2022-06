Netflix ha lanzado un épico tráiler del volumen 2 de 'Stranger Things 4' que se estrena el 1 de julio y que avanza la gran batalla que tendrá que lidiar la pandilla de amigos contra el diabólico Vecna. Por si has decidido esperar para ver la temporada completa no desvelaremos mucho.

Esta temporada se ha situado seis meses después de la batalla en el centro comercial Starcourt con los integrantes del grupo de amigos viviendo separados e intentando asimilar las consecuencias y las secuelas de la traumática experiencia. Además, por si eso no fuera suficiente se han tenido que enfrentar a las dificultades de entrar en el instituto. Y para muchos de ellos, integrarse no es nada fácil.

En ese contexto aparecía una nueva amenaza sobrenatural que abría la puerta de un nuevo misterio y volvía a conectar el mundo real con el Upside Down. Si logran resolver la incógnita será posible acabar con el Mundo del Revés. Sin embargo, por lo que se puede ver en el tráiler no va a ser nada fácil y los protagonistas podrían no estar preparados para enfrentarse a un mal tan poderoso.

La cuarta temporada de esta serie de los hermanos Duffer tiene un total de nueve episodios, pero se han estrenado divididos en dos entregas. Un primer volumen de siete y el segundo que llega el 1 de julio con los dos finales. La división se debe, según han explicado los creadores, a la larga duración de los episodios ya que todos superan de largo la hora y, de hecho, el último es una película de dos horas y media. En principio, la cuarta temporada no es el final de la serie, así que veremos cómo termina la entrega y en qué punto dejará a los protagonistas de cara a la próxima entrega.