El indignante testimonio de la tía de 'El Patrón': "Tengo un Porsche porque me dan tres pagas..."

Carmen Ramos aseguró a Equipo de Investigación que se compró un Porsche Panamera porque lo vio "barato" y le "gustó", tras lo que reconoció que no tenía carnet de conducir, pero que avisaba a un amigo de su marido para que hiciera de "chofer".

Equipo de Investigación se desplazó en 2022 a un depósito judicial donde se encontraban los vehículos de la familia de 'Los Piños', en Puerto Serrano (Cádiz), tras la última operación contra el clan. En ese momento, había hasta ocho coches, entre los que se encontraban modelos de alta gama, como un Porsche Panamera, o un Mercedes. "Ningún vehículo suele estar a nombre de los investigados, sino que utilizan a testaferros", indicó un agente, quien señaló que en el caso del Porsche, estaba a nombre de una tía.

Así, los reporteros localizaron a Carmen Ramos, tía de 'El Patrón', tras lo que le preguntaron por el vehículo. "Ese coche es mío. Tengo un Porsche Panamera, tengo tres pagas y mi marido cobra 504 euros", defendió la mujer. Tras ello, se le preguntó por el precio del vehículo, momento en el que ella declaró que no entiende "en euros. Sin embargo, aseguró que adquirió el coche porque le convenció el precio: "Lo vi barato, me gustó y me lo compré".

Además, Ramos confesó que no tenía carnet de conducir, aunque apostilló que podía tener un chófer para desplazarse cuando lo considerase oportuno. "Cuando quiero ir a algún sitio, puedo avisar a un amigo de mi marido". Finalmente, la tía de 'El Patrón' acabó confesando que su sobrino le pidió el coche "para la niña" y que ella solo firmó un papel. El trato lo hicieron mis hermanos, no lo hice yo", defendió la mujer, quien no quiso "entrar" en lo referente a la investigación a su familia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.