Ni 'La Casa de Papel', ni 'Los Bridgerton', la cuarta temporada de 'Stranger Things' es la que ha roto todos los récords de audiencia según la contabilización de Netflix en su primer fin de semana de estreno. La serie llegaba a la plataforma el viernes 27 de mayo y desde entonces acumula 287 millones de horas vistas según los datos del TOP 10 de la compañía de Reed Hastings. Unos datos que están muy por encima del récord mundial que tenía 'La casa de papel' con 201 millones de horas reproducidas con el estreno de su quinta temporada el año pasado. Y por delante también de los grandes datos de otro fenómeno de Netflix, 'Los Bridgerton'. La serie de Shonda Rhimes ya fue la serie en inglés más vista de la historia con su primera temporada y volvió a superarse con la segunda que llegó a 193 horas reproducidas en el pasado mes de marzo.

El estreno de la primera parte de 'Stranger Things 4' también está por delante de los datos de 'El juego del calamar', un fenómeno mundial que obtuvo en sus primeros 20 días más de 111 millones de visualizaciones. Si bien la comparación es complicada porque cuando se estrenó en octubre de 2021, Netflix aún no utilizaba el sistema de medición que usa ahora. De hecho fue a partir del fenómeno de la serie coreana que la plataforma implantó el nuevo método que contabiliza las horas totales visionadas en las primeras cuatro semanas de estreno. De hecho, lanzó una web en la que se pueden consultar los datos divididos por películas y series que, a su vez, se dividen entre las de habla inglesa y no inglesa. Esta estrategia trataba de responder a las acusaciones de falta de transparencia respecto a los datos, puesto que no existe un empresa externa que audite las audiencias de la compañía de streaming. Aún así, no hay duda de que 'Stranger Things 4' está dominando la conversación en todo el mundo porque está entre las series más vistas en casi 100 países y seguirá haciéndolo.

De eso no hay duda, porque solamente se han estrenado los primeros siete episodios de la cuarta temporada y la segunda parte no llegará hasta dentro de un mes, el 1 de julio. Como ya sucediera con 'La casa de papel' y con 'Ozark' las nuevas temporadas llegan a Netflix divididas en dos partes. Está claro que la plataforma atraviesa una importante crisis, tras revelar hacer unos meses la primera pérdida de suscriptores en diez años, y lleva tiempo implantando y anunciando cambios para corregir el rumbo. Y este es uno de los puntos en los que está reculando ya que Netflix fue la culpable de que nos acostumbráramos a los maratones de series ya que estrenar todos los episodios de golpe era parte de su identidad. Pero lo que en un primer momento fue una buena idea parece haber dejado de serlo y es evidente que estrenar toda la temporada de golpe es una forma de quemar contenidos muy rápido y eso, precisamente, es lo que menos necesita la compañía en este momento.

Volviendo al tema de las audiencias, habrá que esperar a que se cumplan los 28 días de rigor para ver si 'Stranger Things 4' supera los 1.600 millones de horas reproducidas de 'El juego del calamar', pero para la comparación completa habrá que sumar las horas de reproducción de la segunda parte que como decimos no se conocerá hasta finales de julio cuando cumpla el mes de su estreno.