El tour de Rosendo, heredero de la montaña de Tor, por Casa Sansa a Carles Porta: "Me decepcionó ver la transformación de la casa"

En la montaña de Tor, las rencillas familiares entre losSansa y los Palanca se sucedieron de generación en generación, unas peleas que eran conocidas por el resto de los vecinos del pueblo. Tras el asesinato de Josép Montané en julio de 1995, su herencia cobró mucha importancia.

Miquel Montané, hermano de Sansa, explica en este fragmento cómo terminó en sus manos: "De Pepe pasó a Teresa Baró, nuestra madre, y cuando falleció en su testamento me tocó a mí, pero como me parecía que el que menos se lo merecía era yo, porque en Casa Sansa no he estado prácticamente. Para que no hubiese más muertos doné la montaña de Tor a la Generalitat para que hiciesen una reserva natural".

A su parecer, si lo convertían en reserva natural, "nadie podría hacer lo que quisiera sin supervisión". Sin embargo, la Generalitat de ese momento no quiso saber nada de Tor, por lo que Miquel Montané decidió que el heredero debía ser alguien de la familia que fuera "campesino y viviera cerca del pueblo". Ese familiar fue Rosendo.

El documento audiovisual de 1997

En este fragmento se recoge parte del reportaje de 1997 donde Rosendo acompañó a Carles Porta a visitar Casa Sansa.

Casa Sansa había sido la casa más grande del pueblo, hasta que se quemó. Era la familia con más fincas, un total de 51 y habían tenido mucho ganado, principalmente mulas. Así, Tor, a principios del siglo XX era la fábrica de mulas del Pirineo.

"Era el pueblo con mayor nivel económico de todo el Pirineo. De Tor decían que era un pueblo de un infierno de personas y un cielo de bestias", dijo en aquel entonces Victorià Jubany, Alcalde de Alins de 1983 a 1995.

¿Se acumularon riquezas en Casa Sansa hasta que a finales de los 90 le llegó la herencia a Rosendo?

*Puedes ver el tour completo de Rosendo a Carles Porta en Casa Sansa en atresplayer.com.