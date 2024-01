Para llevar a la pantalla el retrato psicológico y emocional de aquellos hombres, la serie cuenta con un amplísimo y estelar reparto con nombres como el nominado al Oscar Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Las, el nominado al Oscar Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook y Ncuti Gatwa. 'Los amos del aire' es mucho más ambiciosa que sus predecesoras tanto en el número de personajes, como en lo conseguido de los efectos especiales que llevan al público a sentir que están prácticamente en la cabina del avión. La serie se centra en varias historias particulares para situar al espectador en un contexto histórico de gran dimensión como fue la II Guerra Mundial. "No es sólo que la serie se basa en hechos reales, sino que, literalmente, escogemos momentos específicos individuales exactamente como son".

La gran cantidad de personajes que aparecen en la pantalla desde el comienzo llega a resultar abrumadora e incluso caótica, es complicado diferenciarlos y conviene además no encariñarse demasiado con alguno de ellos porque (y no es ningún spoiler) son muchos los que caen en las primera misiones. En realidad, es lo que ayuda a entender lo sangrienta que fue la contienda y las desproporcionadas pérdidas en las filas de este batallón. Conforme va avanzando la trama, la ficción se va centrando en los protagonistas como el comandante Gale 'Buck' Cleven (Austin butler), el comandante John 'Bucky' Egan (Callum Turner), el lugarteniente Harry Crosby (Anthony Boyle), o el comandante Robert ’Rosie’ Rosenthal (Nate Mann).

Pudimos hablar con Anthony Boyle y Nate Mann durante una de las entrevistas de promoción de la serie a través de videollamada desde Los Ángeles y nos contaron cómo ha sido interpretar a unos personajes reales que fueron tan importantes en el curso de la historia. De hecho, dentro de que hay muchos datos e información sobre el episodio que narra la ficción, ellos en concreto contaron con una información extra que les fue muy útil. El lugarteniente Harry Crosby, al que da vida Boyle, sobrevivió y llegó a escribir sobre su experiencia en el libro 'Memoir on a wing and a prayer'. "Lo utilicé como una Biblia, lo leía cuando iba a trabajar y cuando me iba a la cama", asegura Boyle, que además también "contagió" a su compañero de reparto Nate Mann la lectura de este manual. "Era un escritor brillante, tenía una manera tan bonita de articular y de utilizar un humor autocrítico tan geniales", continúa. Mann coincide en que "es un escritor estupendo y divertido".

Ambos coinciden en que ha sido fundamental contar con un material así para entender la psicología de los personajes y para plasmar sus relaciones y la hermandad que había entre todos ellos. También Mann pudo leer una serie de entrevistas de su personaje, el comandante Robert Rosenthal, al que apodaban 'Rosie', en las que años después hablaba con su hijo sobre su vida. "Son materiales tan maravillosos porque no te cuentan solo los hechos, sino que llegas a saber cómo hablan de sí mismo y de los demás".

Nate Mann ha tenido pequeños papeles en unas pocas series y forma parte del reparto de la aclamada película de 2021 'Licorice Pizza', mientras que Boyle cuenta con algunos títulos más en su carrera, incluyendo papeles en 'La conjura contra América' o 'Tetris'. Ambos coinciden en lo importante que es para su carrera participar en un proyecto como 'Los amos del aire' que lleva el sello de Steven Spielberg y Tom Hanks. "Es un honor, recibir una llamada así fue increíble”, afirman. Y añaden: “Que nos pidieran participar en esta serie, después del legado de 'Hermanos de sangre' y 'The Pacific' es un honor".