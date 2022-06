La historia de 'Hermanos' arranca con una tragedia que hará que Ömer (Yiğit Koçak), Kadir (Halit Özgür Sarı), Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun) y la pequeña Emel (Aylin Akpınar), los cuatro hermanos protagonistas, se mantengan más unidos que nunca frente a la adversidad. La serie que llega este domingo al prime time de Antena 3 trata temas tan universales como la familia, la superación, la solidaridad y la perseverancia.

Los hermanos Eren viven una existencia feliz a pesar de tener los bolsillos vacíos y es que pertenecen a una familia humilde pero que va sobrada de amor. Sin embargo, todo eso cambiará cuando pierdan casi al mismo tiempo a sus padres Veli y Hatice y, además, entre en sus vidas el poderoso empresario sin remordimientos Akif Atakul. A partir de ahí, los caminos de los humildes y valientes hermanos se cruzarán con el mundo de los ricos y eso dará pie a despedidas, alianzas sorpresa, amistades y amores imposible.

No contaremos mucho más para no desvelar puntos importantes de la trama, pero a continuación te contamos quién es quién para que no te pierdas nada este domingo en el estreno de 'Hermanos' en Antena 3.

Ömer Eren (Yiğit Koçak)

Joven muy comprometido con sus hermanos. Buen estudiante, su ilusión y la de toda la familia es que Ömer vaya a la universidad.

Kadir Eren (Halit Özgür Sarı)

Honesto, responsable y trabajador. Kadir se convierte tanto en la madre como en el padre de sus hermanos menores. Es el hermano mayor de la casa: prepara a sus hermanos para el futuro que les espera y los protege de cualquier situación. A veces se olvida que él tiene derecho a comportase como el joven que es.

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun)

Una joven honesta, transparente y fuerte. Muy trabajadora, Asiye estudia mucho mientras cuida de sus hermanos y de su hermana pequeña Emel de manera maternal. Además, no tiene miedo a nada y es dueña de su propia voz y opiniones.

Emel Eren (Aylin Akpınar)

Llena de amor, es una pequeña repleta de alegría. Emel es una niña con muy buen comportamiento, que escucha lo que dicen sus hermanos mayores. Le gusta jugar.

Akif Atakul (Celil Nalçakan)

Akif cree que puede gobernar el mundo. Carece de conciencia y misericordia, pero es un hombre afortunado, hablador y de lengua viperina. En su línea de la verdad, es capaz de todo. Las reglas no lo detendrían.

Suzan Manyaslı (Ahu Yağtu)

Suzan es una mujer agradable y encantadora. Si bien ha buscado en Akif la atención que no recibe de su esposo, es muy frágil y emocional para enfrentar los secretos del pasado. Volverá a encontrar su verdadero yo.

Orhan Eren (Cüneyt Mete)

Un hombre de familia misericordioso y de buen corazón, tío de los hermanos Eren. Orhan trabaja día y noche para cuidar de su esposa, sus hijos y poder complacer y tomar bajo sus alas a los sobrinos de su hermano mayor Veli.

Şengül Eren (Fadik Sevin Atasoy)

Una mujer vigilante, malhumorada, demasiado material y astuta. Şengül trata de deshacerse de los sobrinos de su esposo Orhan, pero a la vez logra beneficiarse de las ventajas de la situación.

Nebahat Atakul (Simge Selçuk)

Esposa de Akif. Si su retrato familiar perfecto está bajo algún tipo de ataque, Nebahat tira de valentía para hacer cualquier cosa para proteger a sus seres queridos y garantizar su estilo de vida y el de sus hijos Doruk y Melisa.