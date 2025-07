"Que no se quejen; nosotros tenemos que cubrir los gastos": la reacción de un feriante a las quejas por los precios de la comida de los puestos

Equipo de Investigación habló en 2023 con el vicepresidente de la asociación de feriantes 'Siglo XXI', quien negó que se pacten los precios, pero reconoció que no consentirían que alguien llegase con un puesto y los pusiera más bajos.

Equipo de Investigación descubrió en 2023 que había quienes hablaban de un pacto que incrementa el precio de la comida de los puestos de la Feria De San Isidro, y algunos vendedores reconocieron abiertamente que estaban cometiendo lo que se considera una práctica ilegal.

Así, nos desplazamos a hablar con Jorge Guierargovish, vicepresidente de la asociación de feriantes 'Siglo XXI', quien se encarga de la Feria De San Isidro. El hombre respondió así a quienes protestan por el alto importe de las consumiciones: "Que no se quejen, porque vas a tomar un café al centro y te cuesta 2,50 euros".

Además, Guierargovish negó que pactasen los precios. "Nosotros llegamos a las ferias y cada uno pone el cartel que quiere", aseguró, aunque apostilló que si alguien llegase y cobrase las cosas a mitad de precio, "no se podría consentir, porque sería un abuso". Tras ello, el representante de los feriantes justificó sus elevados precios: "Si no, nosotros no cubrimos con lo que tenemos que pagar".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.