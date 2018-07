How the Gods Kill – Danzig

En el capítulo 8 de la primera temporada de 'The Following', ya en la mansión, a Carroll sólo le falta una cosa: su esposa. Sus seguidores luchan por volver a intentar conseguirla pero vuelven a la mansión con las manos vacías. Charly, era la segunda vez que intentaba conseguir a Claire, y al volver a fallar a Carroll de nuevo, le pide que le mate. Una escena muy cuidada, surrealista, que la hace estar entre las más conocidas de la serie . Va acompañada de 'How the Gods Kill', de Danzig.

Publicidad