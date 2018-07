If I Had A Heart - Fever Ray

En el capítulo 7 de la priemra temporada de 'The Following', Joey sigue con su niñera, Emma. Después de escapar de la granja y dejar de lado a Jacob y Paul, consiguen llegar a la mansión donde esperan impacientes la llegada de Carroll. Allí, por primera vez Carroll se encuentra con su hijo, ya crecido. Un momento muy esperado por el asesino en serie que llega acompañado de 'If I Had A Heart' de Fever Ray.

