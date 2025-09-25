Ahora

Enfado de la actriz

Suspenden el estreno de 'The Savant', la última serie de Jessica Chastain, a raíz del asesinato de Charlie Kirk

¿Por qué es importante? La sinopsis de la serie recoge que la protagonista es una investigadora que "se infiltra en grupos de odio 'online' para detener a extremistas nacionales antes de que actúen".

Jessica Chastain, en 'The Savant'Jessica Chastain, en 'The Savant'YouTube
Nueva polémica en Estados Unidos nacida tras el asesinato de Charlie Kirk. Apple ha decidido suspender el estreno de la serie 'The Savant', protagonizada por la actriz Jessica Chastain, después de "una cuidadosa consideración". "Agradecemos su comprensión y esperamos estrenar la serie próximamente", añaden en un comunicado recogido por 'Variety'.

La serie trata sobre una investigadora que trabaja en prevenir el extremismo, infiltrándose en grupos de odio 'online' "para detener a extremistas nacionales antes de que actúen", según recoge la sinopsis.

Al comienzo de la serie, Chastain (Jodi Goodwin en la serie) se hace pasar por una nacionalista blanca, topándose con la planificación de un atentado doméstico a gran escala en Internet e intentando infiltrarse en el grupo para frustrarlo.

El nombre en clave de esta investigadora es 'La sabia', una referencia a un artículo de la revista Cosmopolitan que recoge el trabajo de un investigador conocido como 'El sabio' para "impedir que potenciales asesinos en masa lleven a cabo sus planes". Su atención, según el artículo, se ha centrado "en la extrema derecha, una versión más joven y misógina del movimiento supremacista blanco que está convenciendo a una nueva generación en foros y redes sociales".

El asesinato de Charlie Kirk, activista 'trumpista' que recibió un disparo durante un acto en el campus de Utah Valley el 10 de septiembre, guardaría una similitud con esta serie que habría hecho a la compañía posponer hasta nuevo aviso el estreno de la miniserie.

Enfado de Chastain

En un mensaje en su cuenta de X, la actriz ha admitido su desacuerdo con la decisión adoptada por Apple, un equipo al que respeta "profundamente". Chastain enumera algunos episodios de violencia que se han vivido en el país durante los últimos cinco años, tiempo en el que se ha rodado la serie, como el intento de secuestro de la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer; el ataque al Capitolio del 6 de enero; los intentos de asesinato del presidente Trump o los asesinatos políticos de representantes demócratas en Minnesota.

"Estos incidentes, aunque distan de abarcar toda la gama de violencia presenciada en Estados Unidos, ilustran una mentalidad más amplia que trasciende el espectro político y que debe ser confrontada. Nunca he rehuido los temas difíciles, y aunque desearía que esta serie no fuera tan relevante, lamentablemente lo es", reconoce.

La actriz explica que 'The Savant' trata sobre "los héroes que trabajan a diario para detener la violencia antes de que ocurra. "Honrar su valentía -añade- se siente más urgente que nunca", afirma la actriz, que muestra su confianza en que la serie "llegue pronto al público".

