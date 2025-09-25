El 'dardo' de Bárbara Rey a Isabel Preysler por sus memorias: "Que lo que cuente sea verdad"

Bárbara Rey pide a Isabel Preysler que no mienta en sus memorias y lanza una indirecta sobre los hombres que se sabe que han estado con la exmujer de Julio Iglesias: "En su vida habrá conocido a más gente".

Bárbara Rey ha acudido a la presentación del musical 'Cabaré', donde también han estado otros rostros conocidos como Anabel Pantoja. Los reporteros han preguntado a Bárbara Rey por qué memorias va a leer ya que van a salir muchas como las de Mar Flores, Isabel Preysler o el rey emérito.

"Las de Mar no las he leído, pero con todo lo que están hablando...", afirma Bárbara Rey, que confiesa que le interesan las de Isabel Preysler, "si contara todo". "A veces se omiten cosas por no hacer daño, pero lo que cuente tiene que ser verdad", explica Bárbara Rey, que reflexiona en el vídeo: "Si no cuenta todo, vale, pero que lo cuente sea verdad".

Tras escucharla la reportera le pregunta si quiere que Isabel Preysler indague más en su vida con Julio Iglesias, Vargas Llosa y el resto de hombres con los que se sabe que ha estado, a lo que Bárbara Rey responde tajante: "No tienen por qué ser esos, en su vida habrá conocido a más gente".

Por último, preguntada sobre las memorias del rey Juan Carlos, Bárbara Rey responde que no quiere hablar del tema.