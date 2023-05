El creador de 'The Wire' David Simon ha comunicado en un mensaje de Twitter que HBO ha suspendido su contrato después de 25 años tras sumarse a la huelga de guionistas que comenzó hace 15 días.

El guionista, periodista y escritor comenzó su carrera escribiendo para la sección de sucesos de 'The Baltimore Sun' cubriendo sobre todo el trabajo policial en la ciudad. La noticia de su despido, ya sea momentáneo o definitivo, acaba con una fructífera relación laboral de 25 años en la que David Simon se ha convertido en una de las voces críticas claves de Estados Unidos. Su carrera como periodista le servía de inspiración para sus libros y series, entre las que se encuentra una de las más importantes de los últimos tiempos, 'The Wire'.

Una ficción que retrata los bajos fondos de Baltimore a través de una historia sobre la lucha policial contra el narcotráfico en la ciudad. A lo largo de sus cinco temporadas, 'The Wire' disecciona diferentes ámbitos implicados en la delincuencia local desde la educación a la corrupción política y policía o el papel de los medios de comunicación. La trama perfectamente entrelazada, la profundidad de los personajes y un ritmo lento que se detiene en los múltiples detalles son algunas de sus claves. El germen de esta serie estaba en el primer trabajo del periodista para HBO con la adaptación de su segundo libro '' en la miniserie 'The Corner' que muestra los devastadores efectos de la droga en una familia pobre de Baltimore.

Con su último trabajo para HBO Max 'La ciudad es nuestra' (2022), Simon regresaba a Baltimore (junto a George Pelecanos) para contar el ascenso y la caída de una unidad del Departamento de Policía que, asolada por la corrupción, acaba por no diferenciar el bien del mal. La Fuerza Especial de Rastreo de Armas pasa de ser una promesa para acabar con la delincuencia a una ficha más del negocio del narcotráfico revendiendo la droga confiscada y haciendo uso de la extorsión y la brutalidad policial.

La crítica política y social está en la base de todos los trabajos de Simon, pero no todos están ambientados en Baltimore. Nueva York es el escenario de 'The Deuce', una serie que viaja a las décadas de los 70 y 80 en Nueva York para retratar el crecimiento desmedido de la pornografía y la prostitución en Manhattan. Sin salir el estado de Nueva York, 'Show me a hero' es una miniserie que ubica la acción en la ciudad de Yonkers en la que el recién elegido como alcalde Nick Wasicsko hace frente a la polémica construcción de viviendas públicas en una zona de clase media mayoritariamente blanca. Una vez más, la corrupción y la política local están en el centro de la trama. En 'Treme', la historia se sitúa en Nueva Orleans después del huracán Katrina para contar que la administración no solo no evitó la tragedia, sino que tampoco estuvo a la altura en la recuperación de la ciudad. Con la miniserie bélica 'Generation Kill', Simon cambiaba de tercio para cuestionar la versión gubernamental que justificó la política nacional e internacional tras los atentados del 11S contra las Torres Gemelas y sigue a la unidad 'Bravo' del ejército al inicio de la guerra Irak.