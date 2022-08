La historia de Jennifer Walters no es nueva para los que han pasado su infancia y adolescencia rodeados de cómics. Este personaje de Marvel nació hace ya 42 años así que podríamos decir que ya peina alguna que otra cana. Hulka se desmarcó muy pronto de su primo, Bruce Banner, principalmente porque podía controlar su psique. Es decir, adquiría el color verde característico, crecía descomunalmente de tamaño y adquiría una fuerza sobrehumana, pero por el camino no perdía su humanidad ni su personalidad. Ese matiz es muy importante porque dio la oportunidad de otorgar otra dimensión a su personaje. Hulka fue adquiriendo una identidad independiente y se acabó convirtiendo un personaje importante de la Casa de las Ideas por méritos propios.

Ahora, en medio de la vorágine de Disney por crear contenido original para su plataforma, Hulka va a tener su propia serie. Y antes de pasar a lo importante, porque hemos estado hablando con la protagonista y el equipo creativo de la serie, tenemos que decirlo porque si no reventamos: seguimos sin entender esa manía de poner el nombre en inglés del personaje cuando el suyo en castellano lleva siendo reconocible para nosotros durante décadas. Primero el Doctor Extraño pasó a ser Doctor Strange, nuestro '"Espider"-Man' de toda la vida ahora es '"Espaider"-Man' y con Hulka, dan otro pasito más. Porque Hulka es 'She-Hulk': Abogada Hulka', un intento de contentar a todos sin contentar a nadie pero bueno, no vamos a ponernos tan tiquis-miquis. Vamos con lo importante:

La actriz que interpreta tanto a Jennifer Walters como a Hulka, Tatiana Maslany, la directora de la serie, Kat Coiro y la guionista principal, Jessica Gao, nos han comentado cómo ha sido el proceso de trasladar un cómic como el de Hulka a imagen real. La identidad y la idiosincrasia del personaje son muy particulares dentro del universo Marvel.

¿En qué se diferencian Hulka y Hulk?

Algunos podrían pensar que Hulka no deja de ser, como desafortunadamente le han llamado ya, un "Hulk con tacones", pero Tatiana lo desmiente rápidamente... "¿Hulk con tacones? Es muchísimo más. Para empezar, nunca en mi vida he usado tacones, así que me ha tocado pasar de zapatos planos a los tacones de Hulka y viceversa. La escena del tribunal del primer episodio fue muy emocionante. Fue divertida. Porque deja muy claro los puntos fuertes de esta serie. Tiene todos esos elementos tan reconocibles de Marvel. Hay grandes escenas de acción como el enfrentamiento con Titania. Sin embargo luego salimos de ahí y vemos como Hulka tiene una cita gracias a una app. Luego también vemos cómo ayuda a su padre a llevar cosas a el garaje. Son esos pequeños y dulces momentos por los que realmente merece la pena hacer esta serie".

Lo que merece la pena de 'She-Hulk: Abogada Hulka'

Al final todo se resume en los demonios interiores del personaje, prosigue Tatiana: "Fue su conflicto interno lo que encontré más interesante. El cómo se resiste a esa vida de superheroína que no es ni mucho menos un sueño para ella. Ha luchado mucho construyendo una vida para sí misma y no quiere dejarla escapar. Ha trabajado muy duro para ser abogada y encima es puesta a prueba constantemente pero lo está consiguiendo. Entonces llega el incidente que la transforma en Hulka y ella tiene que lidiar con que los demás adquieren una nueva percepción sobre ella que es completamente diferente. Tiene que soportar las expectativas de la sociedad, de cómo debería ser y quién debería ser. De repente se ve navegando entre dos versiones de sí misma que son totalmente antagónicas. Eso para mi me pareció super interesante. Siempre soñé con ver una serie de superhéroes que tuviera estos momentos intermedios, momentos en los que revisas los mensajes de tu móvil, lidiar con citas que no salen bien... Todo esto está en 'She-Hulk: Abogada Hulka'".

Tiempo para recrearse

Todos esos "momentos intermedios" a los que se refería Tatiana son los que enriquecen una serie. Este formato supone una gran ventaja a la hora de darle la pausa que la historia necesita. La guionista principal Jessica Gao reconoce que "la ventaja que tenemos es que, a diferencia de las películas, tenemos el tiempo y espacio para decirle a nuestros fans "siéntate con el personaje y aprende más de él". Casi puedes llegar a conocerlos de verdad. Y lo bueno de Jennifer Walters, de Hulka, es que ella, gracias a Tatiana Maslany, es un ser humano real. Te crees que ha vivido una vida, sus relaciones, que tiene una familia y amigos. Y también, que ella cambia, que sus sentimientos son diferentes al levantarse que cuando se va a la cama. Que su forma de ver la vida cambia dependiendo del día. Me gusta, esta es una persona real que realmente siente cosas y las procesa y, como la mayoría de las personas, tiene altibajos".

Entonces... ¿a qué genero pertenece esta serie?

Kat Coiro, la directora de la serie nos respondía que "es una pregunta que tardaría una eternidad en responder porque, a mi modo de ver, cada episodio tiene un sabor distinto. Se mezclan muchos géneros durante la temporada. La respuesta fácil sería que se trata de una comedia sobre abogados de media hora. Pero también tiene un gran sentido y escala del espectáculo, tiene drama, acción, suspense...". Coiro continúa indagando un poco más en cómo fue el proceso de encontrar el equilibro entre tanto género: "Siempre hemos estado buscando ese equilibrio entre trasladar la comedia que estaba en el guion y la que los actores añadían de su propia cosecha. Pero no podíamos perder de vista que también teníamos que hacer algo que encajase con el UCM visualmente y que fuese espectacular. Y así, siempre era, ya sabes, yendo y viniendo entre estos dos mundos y encontrando formas de encajarlos a ambos".

Rompiendo la 4ª pared

Es una de las características de la serie. En varios momentos tanto Hulka como Jennifer Walters se giran miran a cámara y nos cuentan qué están pensando. A ver, no es nada nuevo ni original porque hay muchas otras series que ya lo han hecho pero, resulta que en los cómics también lo hacía así que como resalta Kat Coiro, ella fue la pionera: "Bueno, me gusta decir que Hulka ya lo hacía mucho antes que 'Deadpool' o 'Fleabag'. Lo discutimos mucho y pasó por un proceso evolutivo. Fue como un largo viaje lleno de preguntas en plan: ¿cuánto debería hablarle a la cámara? Está hablando directamente con quién... ¿con la audiencia? En un momento, hubo una versión de los guiones donde, en lugar de hablar directamente a la cámara, había una especie de cuadros de texto que eran como los bocadillos de los cómics y dentro de ellos se plasmaban los pensamientos de Hulka, pero no funcionaba".

Hulka y Hulk

No es ninguna sorpresa porque ya se ha visto en los tráilers. Bruce Banner / Hulk tienen un papel esencial sobre todo en el primer episodio de la serie. Mark Ruffalo lleva desde 2012 interpretando al gigante esmeralda así que Tatiana Maslany trabajó estrechamente con Ruffalo para cogerle el truquillo a eso de enfadarse y ponerse verde..."Trabajar con Mark fue increíble sobre todo a la hora de pasarme al color verde. Él estaba tan abierto a ayudarme, a conseguir creerme la transformación que nunca fue algo premeditado. Fue un proceso natural. Algo que me dejaba pasmada de él es cómo pasaba de ser Bruce Banner a convertirse en Hulk. Estaba en el suelo antes de grabar y de repente, se levantaba y ya era Hulk, se movía como él, actuaba como él".

Los retos de 'She-Hulk: Abogada Hulka'

Como toda ficción del UCM que se precie sabemos que vamos a ver toneladas de efectos especiales y de CGI. Pero en esta serie el reto ha sido un poco más ambicioso de lo normal. Primero porque Hulka está hecha completamente por ordenador basada en la actuación de Tatiana Maslany. Los magos de ILM, la empresa que ha hecho los efectos, no son precisamente nuevos en estas lides. Ellos han sido los principales responsables de todas y cada una de las películas del UCM así que saben perfectamente cómo crear un personaje completamente digital.

El problema es que al tratarse de una serie hay menos presupuesto que en una película como, por ejemplo, 'Vengadores' y si Hulka no hubiese sido creíble, la serie habría hecho aguas. Todo este proceso tiene una dificultad que nosotros no vemos. La directora Kat Coiro nos explica un poco más en profundidad. "Combinar la acción con los efectos especiales por ordenador requiere mucha preparación y siempre es un rodaje más rígido donde no quieres que se escape ni un detalle. Pero esto también es una comedia y, claro, es todo lo contrario. Una comedia requiere un poquito de improvisación, hay que soltarse para poder jugar un poco. Equilibrar todos los aspectos técnicos, toda la acción y las escenas espectaculares con la comedia, que tradicionalmente es gente en una habitación hablando con cámaras rodeándoles, ha sido el mayor desafío de la serie".