'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage', 'Iron Fist', 'The Defenders', 'The Punisher' y 'Agents of S.H.I.E.L.D' son las 5 series que salieron de la colaboración entre Netflix y Marvel. Una asociación que allá por 2015 era de lo más beneficiosa para las dos partes. Para la plataforma de Reed Hastings suponía añadir a su catálogo varias ficciones con el potencial para atraer a miles de suscriptores. Para Disney era un movimiento importante. Empezaban así a expandir su franquicia marvelita más allá del cine con varias series interconectadas entre sí. Pero todavía no tenían en mente ese entramado plagado de títulos en cine y televisión que tienen ahora. La jugada les valía para tener presencia en la plataforma de streaming más importante y para empezar a juguetear y ver si la ficción en serie se adaptaba bien a Marvel Studios.

El éxito 'sin miedo'

La jugada les salió redonda sobre todo con 'Daredevil'. Una serie que llegó a las 3 temporadas y que sigue siendo considerada no solo como una de las mejores series de Marvel, sino como una de las mejores adaptaciones que tiene la compañía de los más de 30 títulos existentes ya entre películas y series. Pero la ficción del Hombre Sin Miedo se interrumpió. Esa y todas las demás. Y no por falta de éxito. Netflix canceló todas las series de Marvel en 2019 porque Disney tenía entre manos un PLAN con mayúsculas (nada que ver con el de Fernando Alonso). Iban a por su plataforma propia de contenidos. Todos sabemos como acabó aquello: Disney+ se ha convertido en un gigante y la casa del ratón no podía permitir que los personajes de Marvel campasen a sus anchas en otras plataformas. Por eso no renovó 'Daredevil' por una cuarta temporada y por eso todas las series marvelitas han desaparecido del catálogo de Netflix el 28 de febrero. Un movimiento que se anunció por sorpresa a mediados del mes pasado.

Desaparición con pérdidas

Pero no penséis que esta jugada les ha salido gratis. A corto plazo, Disney va asumir pérdidas. Y no hablamos de calderilla. Los derechos que Netflix pagaba al gigante del ratón por tener en su catálogo a los personajes de Marvel ascendía a casi 200 millones de euros anuales. Un dinero que ya no va a ingresar y al que habrá que sumar la inversión que necesite hacer si le da por revivir estos títulos. Algo mucho más que probable en el caso de 'Daredevil' después de que (OJO, SPOILERS) en la película 'Spider-Man: No Way Home' viésemos al mismísimo Charlie Cox, el actor que interpretó a Matt Murdock en la serie de Netflix hacer un cameo en la película y que el Kingpin de Vincent D´Onofrio saliese también en la serie de 'Ojo de Halcón'. Los personajes siguen muy vivos para Marvel Studios.

De momento, él y el resto de la pléyade de superhéroes callejeros que estaban en Netflix aparecerán en el catálogo norteamericano de Disney (Hulu) el próximo día 16. Es cuestión de tiempo que aparezcan en nuestro país y en el resto del mundo a través de Disney+.