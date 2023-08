'Glee', 'Better call Saul', 'Parks and recreation' o 'El ala oeste de la casa blanca' tienen en común, entre otras cosas, que son series que tienen un final. Cerradas desde hace más o menos tiempo, los personajes de cada una de ellas tuvieron un desenlace, más o menos cerrado. De muchas series cerradas surgen nuevas historias y, en ocasiones, cuando una serie deja mucha huella en su fandom, regresa en forma de reboot, de spin-off —'Better call Saul', de hecho, es un spin-off de la también aclamadísima 'Breaking Bad'—o de episodio (o temporada) de reencuentro. Ahora, en tiempos de paros y manifestaciones en Hollywood, los reencuentros se han trasladado de los platós de los estudios a la calle, donde se desarrollan las huelgas.

El elenco de 'Glee' es uno de los que se ha reunido recientemente en las calles de Los Ángeles, donde desde hace semanas se suceden las manifestaciones exigiendo mejoras en las condiciones laborales de escritores e intérpretes. Entre los personajes de la serie, Heather Morris aprovechó incluso para hacer un homenaje a su mejor amiga en la serie, Santana López, interpretada por Naya Rivera, que falleció en 2020 en lo que fue aparentemente un accidente, salvando a su hijo. Con una camiseta del sindicato SAG-AFTRA, Morris llevaba un cartel del sindicato de guionistas WGAW con una imagen de Rivera en 'Glee' y una frase de su personaje: "La única heterosexual que soy es una arruinada pura y dura" (en la serie, López dice 'perra' en lugar de 'arruinada').

Junto a Morris, otros compañeros de 'Glee' se han manifestado en los piquetes, exigiendo mejoras en sus condiciones, aunque fue notable la ausencia de la actriz Dianna Agron (Quinn Fabray) que, no obstante, apoyó a sus compañeros a través de mensajes en las redes sociales.

En los piquetes que esta semana se han sucedido en las calles de Burbank, en Los Ángeles, también han estado presentes algunos de los actores y actrices de la clásica 'El ala oeste de la Casa Blanca', ahora disponible en HBO Max. A Martin Sheen (Josiah Bartlet, presidente de Estados Unidos, en la serie) se le sumaron algunos de sus coprotagonistas, como Allison Janney, Bradley Whitford, Dule Hill, Richard Schiff, Janel Moloney, Joshua Malina y Mary McCormack. Y a su lado, su guionista (y guionista de otras grandes series), Aaron Sorkin, como muestra de apoyo a los guionistas en huelga que han paralizado Hollywood.

Al estilo de su personaje en la serie, Sheen dio un emotivo discursos a sus compañeros de huelga: "En Irlanda se cuenta siempre la historia de un hombre que llega a las puertas del cielo y allí, a la entrada, San Pedro le dice que para entrar tiene que enseñar sus cicatrices. 'No tengo ninguna', le responde, a lo que San Pedro le pregunta: '¿Es que no había nada por lo que mereciera la pena luchar?'. Este sindicato claramente ha encontrado algo por lo que luchar. Y es muy costoso. Si no fuera así, cuestionaríamos su valor. Por eso ahora venimos a apoyarlos", dijo, según recoge la prensa estadounidense.

Bob Odenkirk lleva a todo 'Better call Saul' a las huelgas

Una de las figuras que más se ha dejado ver por los piquetes de Hollywood es el actor y productor Bob Odenkirk, personaje clave de 'Breaking Bad' y protagonista de su spin-off 'Better call Saul', nominada en los Premios Emmy a mejor serie dramática. Desde mayo, lo hacía junto a los guionistas; desde julio, también con los intérpretes. Odenkirk ha llevado a los piquetes a muchos de sus compañeros de serie: Luis y Daniel Moncada, que interpretan a los gemelos Salamanca; Patrick Fabian, que da vida a Howard Hamlin y al propio Peter Gould, creador de 'Better call Saul'.

'Parks and recreation', del ayuntamiento a las protestas

También parte del elenco de la sitcom 'Parks and recreation' ha estado presente en algunos de los paros de Hollywood. Hace no mucho, durante la huelga del sindicato SAG-AFTRA, algunos de los personajes de la comedia se unían para manifestarse en las calles de la ciudad del cine. Nick Offerman (Ron Swanson), Aubrey Plaza (la que comienza siendo becaria, April Ludgate) o la actriz Retta (Donna Meagle) son algunas de las caras que se unieron para manifestar su apoyo a los sindicatos en huelga. También estuvieron Jim O'Heir (Jerry) o una de las incorporaciones a la serie, Adam Scott (Ben Wyatt).

En la foto también aparece Ben Schwarz, que en algunos episodios interpreta a Jean-Ralphio Saperstein, y aunque Chris Pratt (Andy Dwyer) no fue al piquete, compartió una fotografía del equipo para mostrar su apoyo: "La banda de 'Parks' fue hoy a participar en los piquetes. Yo no pude estar allí, pero me solidarizo con ellos", escribió en sus redes sociales.

Tampoco aparece en la foto la protagonista, Amy Poehler, que da vida a Leslie Knope, aunque recientemente se manifestó públicamente acerca de las huelgas y en una entrevista con 'THR', aseguró que era "emocionante" ver en términos numéricos y de fuerza el hecho de que varios sindicatos se hayan compenetrado en los paros y manifestaciones. "Siento que la gente de fuera de la industria es más consciente ahora" que en las huelgas de los años 2007 y 2008.