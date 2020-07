La Policía del condado de Ventura (California) confirmó este lunes la muerte de la actriz Naya Rivera tras identificar su cuerpo en el Lago Piru, en el que desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo. Según el sheriff, no hay indicios de "un acto criminal o suicidio", por lo que la hipótesis principal continúa siendo un desafortunado accidente.

La actriz alquiló un bote de recreo a primera hora de la tarde pero cuando no regresó, un segundo barco localizó al menor solo y dormido sobre la embarcación con un chaleco salvavidas, mientras que la madre había ido a nadar y nunca regresó.

El cuerpo de la actriz, de 33 años, fue hallado por los equipos de rescate marítimos según anunció el sheriff del condado del lago Piru, a 90 kilómetros de Los Ángeles. Al parecer, y según ha relatado el pequeño Josey, su madre le ayudó a subir a la barca cuando estaban nadando en dicho lago. Le empujó por detrás y cuando se dió la vuelta, la vió desaparecer en el agua por las corrientes. Según los investigadores, Naya "tuvo la suficiente energía para poner a salvo a su hijo, pero no para salvarse a sí misma".

Al parecer, la actriz estadounidense tenía experiencia navegando en el lago, pero a veces el agua "está muy fría y llegan a darse episodios de hipotermia". Según el sheriff Ayub, "los investigadores creen que Naya Rivera se ahogó en lo que parece ser un trágico accidente". Se desconoce la causa por la que la protagonista de "Glee" no subió a la embarcación tras su hijo. No había indicios de delito ni tampoco de un posible suicidio, según ha declarado el agente.

Los creadores de la serie 'Glee', Ryan Murphy, Ian Brennan y Brad Falchuk, publicaron este martes un comunicado conjunto para homenajear a la actriz.

"Naya no era del reparto regular cuando la elegimos en 'Glee'. No tenía más que unas pocas líneas en el primer episodio. Pero no nos llevó más de uno o dos para darnos cuenta de que habíamos encontrado a una de las estrellas más especiales y más talentosas con las que alguna vez tendríamos el placer de trabajar", aseguraron.

Con estas palabras, los responsables del fenómeno televisivo recordaron cómo conocieron a Rivera, la actriz nacida en California y de origen puertorriqueño que se convirtió en una de las protagonistas más queridas por el público. "Era una delicia escribir, dirigir y tenerla alrededor", afirmaron.

Los cineastas destacaron que Rivera era capaz de cantar, actuar, bailar, "bordar" un chiste y "romper" con una escena emocionante. "Pero su mayor legado en 'Glee' es probablemente el humor y la humanidad que trajo", recordaron.