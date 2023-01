La historia de Claire (Caitriona Balfe) y Jamie (Sam Heughan) llegará a su fin en la octava temporada de la serie que en España podrá verse en Movistar Plus+. Sin embargo, no todo son malas noticias para el público de 'Outlander' ya que Starz ha dado luz verde a 'Blood of my Blood', una precuela de diez episodios.

Sobre el spin-off 'Outlander: Blood of my blood' el showrunner y productor B. Roberts ha dicho que es una "historia de amor" y que "explorará hasta dónde llega una persona para encontrar el amor en una época en la que el amor se considera un lujo y cuando los matrimonios se pactan con fines políticos o financieros. El título es un guiño a la promesa de matrimonio de Jamie Fraser con Claire y habrá varios nombres y caras que los fans de 'Outlander' conocerán y reconocerán. La historia televisiva de Jamie y Claire puede estar llegando a su fin con la octava temporada, pero Diana continúa con su viaje literario en su maravillosa serie de libros y está trabajando diligentemente en el libro diez. Con Jamie y Claire, y ahora Brian y Ellen, todavía hay mucho más por venir en el universo Outlander y estamos ansiosos por continuar compartiendo estas historias con nuestros fanáticos dedicados", ha dicho Roberts.

El anuncio de la renovación y de la serie derivada llegan antes del estreno de la séptima entrega, que en nuestro país será en verano y en Movistar Plus+. La serie está desarrollada por Ronald D. Moore y protagonizada por Caitriona Balfe ('Belfast'), Sam Heughan ('Bloodshot'), Sophie Skelton ('Day of the Dead: Bloodline') y Richard Rankin ('Thirteen').

Quien no haya visto la serie tiene tiempo hasta el estreno para ver las seis temporadas anteriores que están disponibles también en Movistar+. El final de la sexta nos dejaba con Claire arrestada injustamente por Brown y sus hombres y escoltada de cerca por Tom Christie. Su destino es la prisión de Wilmington, una pequeña ciudad sin ley donde la encarcelan a la espera de su sentencia. Mientras tanto, Jamie, tras ser salvado por Ian y el líder de los cherokee de un destino fatal, se prepara para encontrar el paradero de Claire antes de que sea demasiado tarde y para hacer justicia con quienes se la han vuelto a arrebatar.