La nota manuscrita del "chico que vivió con 'el Sansa'" que le señala como el primer sospechoso de su asesinato: "Señores de la Benemérita..."

La fecha exacta en la que Josep Montané Baró, Sansa, fue asesinado, sigue siendo un misterio hoy, casi 30 años después. Lo único que sabemos con certeza es que su cuerpo fue hallado el 30 de julio de 1995 y cerca de su casa, también se encontró una nota manuscrita por quien había convivido con él durante dos años. Hoy, 'Tor: una historia de Carles Porta', reproduce el contenido de esa carta, fechada por su autor entre el 21 y el 22 de julio de ese mismo año.

"Señores de la Benemérita: he estado dos años en este cuchitril. El señor Montané quiere echarme fuera, pero según la ley germánica, cuando llevas dos meses en un habitáculo, este mismo te pertenece. Tengo testigos de que el señor Sansa me dio este local a cambio de un vehículo valorado en 300.000 pesetas. Después de 24 meses de estancia aquí, quiere que me vaya y no estoy dispuesto a hacerlo. Si me quiere echar, lo tiene muy jodido. La palabra de un hombre siempre debe prevalecer".

La misiva finalizaba con una firma: la de Miguel Aguilera. "Él era el único que vivía dentro de Casa Sansa con el propietario. La nota, la interpretó o malinterpretó todo el mundo", reflexiona Carles Porta en este truecrime que emite laSexta.

De qué se conocían Sansa y Miguel Aguilera

La relación de ambos era "compleja y contradictoria", desvela el periodista.

El hermano de Miguel Aguilera, Àlex, uno de los hippies de Tor, presta su testimonio a este documental. "Vivía de los coches robados y le vendía la película a Josep. Le decía: 'Mira, te doy esta furgoneta y me dejas vivir aquí'. Claro, Josep era un poco inocente en este sentido", reconoce.

Pero un día, Sansa decidió que ya no había sitio para Miguel en su casa. "Se dio cuenta de que le estaba engañando, que era un gángster y es cuando decidió decirle que se marchase".

El 30 de julio, cuando se encuentra el cadáver de Sansa, Miguel Aguilera está desaparecido. Al día siguiente, el sargento Uclés y su equipo toman declaración a todos los que encuentran en Tor. Aguilera se convierte en el primer sospechoso del asesinato.

