"Echándote de menos cada segundo de cada día", ha escrito en Instagram Katie Colmenares para decir adiós a su hermano, el actor David Gail que ha fallecido a los 58 años. De momento, la causa de la muerte no se ha hecho pública.

Junto una imagen en la que aparecen los dos abrazados su hermana ha escrito: "No ha habido un día en mi vida en el que no estuvieras conmigo a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentarte a cualquier cosa y a cualquiera". Y añadía: "Te llevaré fuerte cada día en mi corazón, precioso, amoroso, increíble, feroz ser humano".

David Gail se dio a conocer, sobre todo, por su papel en la serie 'Sensación de vivir' en los años 90, en la que interpretó a Stuart Carson, el prometido de Brenda Walsh (Shannen Doherty) durante ocho episodios del drama adolescente. El actor había participado en la primera temporada de la serie con un papel menor como botones de un hotel, después de haber participado en un casting para uno de los personajes recurrentes que no le dieron por "estar aún muy verde". Eso fue lo que le dijeron a sus agentes, tal y como él mismo contó en el podcast 'Beverly Hills Show Podcast'. En ese mismo episodios comentó que se le hizo raro volver más adelante en la cuarta temporada con un papel diferente, el del rico hijo de un hombre de negocios que conquistaba ala personaje de Shannen Doherty Brenda Walsh. La pareja llegaba incluso a comprometerse aunque la boda nunca se llegó a celebrar porque ella estaba realmente enamorada de Dylan McKay (Luke Perry).

En Estados Unidos también fue conocido por ser uno de los intérpretes que dio vida al personaje del doctor Joe Scanlon en la serie 'Port Charles', retomó el papel después de Michael Dietz en 1999 y apareció en 216 episodios.

Nacido en Tampa, Florida, el 27 de febrero de 1965, Gail también participó en otros títulos como 'Savannah' y en 'The round table', otra serie del productor de 'Sensación de vivir' y de 'Melrose Place' Aaron Spelling que no tuvo tanto éxito. Además de pequeños papeles en otras series de televisión, también trabajó en el cine en películas como 'Some girl' (1998), 'Perfect opposites' (2004) y 'Bending all the rules' (2002), en la que formaba parte de un triángulo amoroso con Colleen Porch y Bradley Cooper.