"Con profunda tristeza tenemos que contaros que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció en paz el viernes": con estas palabras, la agencia de representación Carey Dodd Associates ha anunciado la muerte del actor británico, de solo 36 años, que interpretaba a un cabrero en la cuarta temporada de 'Juego de Tronos'.

El británico falleció con "sus padres y su mejor amigo" a su lado, según reza el comunicado. Además de su papel en la mítica serie de HBO Max, Kent se hizo con un premio a mejor actor en los Van D'Or de 2012, por interpretar a un niño con una enfermedad rara de la piel que le impedía ponerse bajo el sol —en la película 'Sunny Boy'—, la misma que sufría el propio actor. Además, tenía osteoporosis y artritis, según recogen varios medios británicos.

Nacido en Essex, a unos 50 kilómetros al este de Londres, trabajó como guionista y director y su cortometraje 'You know me' lo convirtió en mejor director en el Festival Internacional de Cine Mensual de Londres en 2021, cuando también se llevó el premio a mejor corto. Kent también apareció en la adaptación de 'Les Misérables' de la BBC y en la película 'Dungeons and Dragons: honor entre ladrones', estrenada este mismo año.

En 'Juego de tronos' interpretó a un cabrero que llevaba el cuerpo de su hija de 3 años carbonizada por el fuego de los dragones de Daenerys Targaryen ante el trono de la 'khaleesi', para mostrar los estragos que sus criaturas estaban causando en la zona. Fue este encuentro el que hizo que la 'khalessi' tomara la decisión de encadenar a dos de sus dragones.