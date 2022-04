Ni tenía nombre oficial, ni había comenzado el rodaje. De la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña y MovistarPlus+ solo conocíamos que se encuadraría en la Guerra Civil española. Pero ahora, según ha podido saber Vertele, la serie dormirá para siempre el sueño de los justos. La plataforma de Telefónica no va a continuar con la preproducción de un proyecto cuya existencia oficial conocimos en marzo de 2021. Tras el exitazo de 'Antidisturbios' tanto MovistarPlus+ como Rodrigo Sorogoyen parecían haber encontrado un camino común para seguir produciendo ficciones en serie de éxito.

Es verdad que la cancelación de este proyecto no significa el fin de su colaboración. Tanto Sorogoyen y Peña como MovistarPlus+ siguen adelante con 'Apagón', otro proyecto de la plataforma que ha surgido a raíz del podcast 'El gran apagón creado' de José A. Pérez de Ledo. Verá la luz este año y ahora está en fase de rodaje. Es más, el episodio dirigido por Rodrigo Sorogoyen ya se ha grabado.

Volviendo al proyecto sobre la Guerra Civil, a pesar de que Movistar ha confirmado su cancelación no ha dicho nada más. Fuentes externas a la plataforma apuntan a que esta marcha atrás podría esconder motivaciones políticas, algo a lo que ya se ha apuntado otras veces en el pasado a raíz de la no renovación de 'Antidisturbios' y de 'Reyes de la Noche'. La primera fue una de las mejores series de 2020 pero no se renovó. En cuanto a la comedia sobre el mundo del periodismo radiofónico deportivo... su caso fue todavía más extraño porque se canceló cuando ya se estaba preparando su 2ª temporada.

Lo más curioso de la serie sobre la Guerra Civil que ha terminado en nada es que se anunció a bombo y platillo como una apuesta fortísima de la plataforma. Domingo Corral, el director de producción original de Movistar Plus+, confirmó que para ellos esta serie era importantísima: “La Guerra Civil es uno de los momentos más definitorios de nuestra historia reciente y, para nosotros, ha llegado el momento de abordarlo. Creo que Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña y su equipo son los creadores idóneos para hacerlo por su grado de exigencia y por la complejidad con la que tratan los temas y los personajes”, dijo el directivo.

El propio Sorogoyen manifestó su tremenda ilusión por este proyecto y reconoció que llevaba largo tiempo queriendo realizar un proyecto de esas características pero, de momento, tendrá que seguir aguantándose las ganas.