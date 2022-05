Con el estreno meses atrás en HBO Max de la continuación de 'Sexo en Nueva York', 'And just like that', Kim Cattrall volvía a estar en boca de todos por su negativa a volver a interpretar a la relaciones públicas neoyorquina Samantha Jones. Y precisamente para agradecer el reconocimiento de la revista Variety como una de las mujeres más poderosas en el sector de los medios y el entretenimiento, la actriz centraba su discurso en la importancia de decir "no" animando a las mujeres a pronunciar esa palabra para "ser guionistas de su propia vida".

"Quiero compartir con vosotras algo que me ha sido de enorme ayuda a lo largo de los años en mi vida personal y profesional", anunciaba la actriz de 65 años para continuar así: "Es simple, pero al mismo tiempo complicado. Es una palabra y la palabra es 'no'".

Sus palabras llevan inevitablemente a pensar en su negación más famosa, la que pronunció después de la segunda película de 'Sexo en Nueva York' cuando decidió no seguir interpretando al personaje de Samantha Jones que le dio fama internacional. Una decisión que parece obligada a justificar casi en cada una de sus apariciones. Desde el estreno de 'And just like that' Cattrall no había vuelto ha hablar de la serie, pero en la entrevista para Variety con motivo del reconocimiento ha confesado que no la ha visto y que nunca contactaron con ella para el reboot. Ha vuelto a decir que su decisión fue correcta y que en realidad no ha pensado demasiado en ello porque está centrada en sus nuevos proyectos: el reboot de 'Queer as folk' y el spin-off 'Cómo conocí a tu padre', que Disney+ estrena esta semana en España. Ha asegurado que siente todo lo que se refiere al personaje de Samantha como "un eco del pasado" aunque ha descrito como "maravillosa" la sensación de que la gente quiera seguir viendo más, especialmente porque es algo de lo que "está muy orgullosa".

Sin embargo, tal y como explicó en su discurso esa no ha sido la única ocasión en la que ha tenido que decir que no y puso varios ejemplos: "No, eso no es para mí", "No, ese sueldo es inaceptable", "No, no vamos a tener una reunión en tu habitación de hotel". Y la que la actriz dijo que era de sus favoritas: "No quiero estar ni por un momento en una situación que no esté disfrutando".

Cattrall explicó que "la palabra 'no' tiene dificultad para llegar desde el cerebro a la lengua" y dijo que "incluso hoy en día hay situaciones en las que los derechos o la opinión de una mujer no son escuchados por lo que esta palabra básica adquiere aún más importancia". Aunque no lo mencionó, sus declaraciones llevan a pensar en las situaciones de acoso denunciadas dentro del fenómeno mee too y más recientemente en la noticia sobre la posible ilegalización del aborto en Estados Unidos.

Junto a ella, el acto reconocía a otras cinco mujeres, algunas compañeras de profesión como Drew Barrymore, Amanda Seyfried y Queen Latifah y también la cantante Camila Cabello y la deportista Venus Williams.