El 'zasca' del actor de Juego de Tronos Alfie Allen a una fan de la serie que quiso reírse de Theon Greyjoy

"A diferencia de Theon, le he echado huevos y le he pedido una foto", escribió en la publicación Olivia Bowes. Algo que no debió sentar demasiado bien a Alfie Allen, ya que, ante el asombro de la joven y de los usuarios, contestó a la fotografía: "Realmente me lo pidió tu madre por ti".

Olivia le contestó con humor: "Shhhh, no cuentes la verdad que entonces el chiste de antes ya no funciona". La joven hace referencia a las traumáticas y repetidas torturas que sufrió Theon a manos de Ramsay Bolton.

En el último capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos vemos que, después de pasar las últimas temporadas atormentado, parece que Theon ha vuelto y se ha armado de valor para ir a buscar a su hermana. ¿Logrará salvar a Yara?