Máxima expectación ante la séptima temporada de Juego de Tronos: la más corta pero la "más espectacular"

La séptima temporada de la exitosa serie Juego de Tronos será la más corta de todas, contará con tan solo siete episodios, pero también será la "más espectacular", aseguró el actor Aidan Gillen, que interpreta a Petyr Baelish. La esperada nueva entrega de la superproducción de la cadena HBO se estrenará simultáneamente en Estados Unidos y España la madrugada del 16 al 17 de julio.

Gillen explicó durante una charla en Londres que cuando ya le has dado a la audiencia "espectaculares escenas" como las que la serie ofreció en la sexta temporada, entre las que destacó la batalla de los bastardos -en la que se enfrentaron Jon Nieve (Kit Harington) y Ramsay Bolton (Iwan Rheon)- "le tienes que seguir dando lo mismo o mejor".

El actor irlandés, que da vida al astuto y ambicioso "Meñique" en la ficción, atribuyó el recorte de capítulos en esta penúltima temporada precisamente a esa espectacularidad que requiere una "producción a gran escala", que consideró "imposible de sostener" durante diez episodios (los que tenían las entregas anteriores).

Además, adelantó que en los nuevos capítulos "las historias han comenzado a entrelazarse", provocando la "unión de los trenes narrativos", algo que tildó de "muy emocionante".

Esta séptima y penúltima temporada será la segunda que se anticipará a los libros originales, la saga literaria "Canción de hielo y fuego", del escritor estadounidense George R.R. Martin, en los que se basa toda la producción, puesto que el escritor aun no ha terminado el siguiente tomo, "Vientos de invierno", que comenzó a escribir en 2010. Libros que tanto Liam Cunningham, que da vida al caballero Davos Seaworth, como Carice van Houten, que interpreta a la enigmática sacerdotisa roja Melisandre, reconocieron a EFE en la capital británica no haber leído.

Así pues ambos aseguraron no haber notado "diferencia" con respecto a las temporadas que sí seguían las novelas y manifestaron que su misión no es "representar lo que ocurre en los libros sino lo que dice el guión". "Los libros son la 'biblia' de los guionistas -David Benioff y Dan Weiss-, y la nuestra es el guión que elaboran ellos", sostuvo Cunningham, quien añadió que no se pueden grabar esas publicaciones -"¡son enormes!", bromeó- sino que hay que "adaptarlos".

La octava temporada será la ultima de la serie, tal y como confirmó el pasado año el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, y Van Houten admitió que parte de ella no quiere "que esto acabe". "Va a ser difícil encontrar otro trabajo en el que pueda interpretar a un personaje femenino tan poderoso como Melissandre", dijo la actriz holandesa, que lamentó que en la gran pantalla no se encuentran "buenos papeles para mujeres".

Mientras que Van Houten, de 40 años, se planteó su futuro tras "Juego de Tronos", Isaac Hempstead, el joven de 18 que interpreta al tullido Bran Stark, evocó para EFE su primer día en el set de rodaje, donde se ha pasado "prácticamente media vida".

"Tenía solo diez años y el primer día rodamos en un bosque y no paró de llover. Acabé empapado y pensé: no sé si voy a poder hacer esto", recordó. Para Hempstead rodar "Juego de Tronos" cada verano ha sido como "ir a un campamento medieval" y reconoció que va a ser "raro" cuando termine.

"Juego de Tronos" se ha convertido en la serie más premiada de la televisión, con 38 Emmy, éxito que según los interpretes Jacob Anderson y Daniel Portman, Grey Worm y Podrick Payne respectivamente en la ficción, radica en que "tiene todo lo que se puede esperar" de una producción televisiva.

"Trata temas políticos, relaciones, familia, tiene drama, humor..." sostuvieron, "todo ello en un mundo de fantasía pero que está conectado con la realidad porque refleja situaciones reales y honestas del ser humano", concluyeron.

En la nueva temporada, España vuelve a ser escenario de la serie con localizaciones en Playa de Muriola (Barrika, Vizcaya), San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo, Vizcaya), Playa de Zumaia (Guipúzcoa), Sevilla, Santiponce (Sevilla), Almodóvar del Río (Córdoba), Cáceres y Malpartida de Cáceres (Cáceres).