Arranca el baile de esposas a cambio de alianzas

laSexta emite el tercer y cuarto capítulo de la segunda temporada:

What is dead may never die

En la Fortaleza Roja, Tyrion planea tres alianzas. Mientras, Catelyn trata de forjar una alianza a través de su propio casamiento. Pero el rey Renly, Margaery y Loras Tyrell tienen otros planes... En Invernalia, Luwin intenta descifrar los sueños de Bran.

Garden of Bones

Joffrey castiga a Sansa por las victorias de Robb, mientras Tyrion y Bronn se apresuran a moderar la crueldad del Rey con la joven. Catelyn intentará reunir fuerzas para Robb contra los Lannister. Dany y su agotado khalasar llegan a las puertas de Qarth, una ciudad próspera, con grandes muros y gobernantes que le dan la bienvenida en el exterior. También, Davos deberá volver a sus viejas costumbres de contrabandista...