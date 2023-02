Jon Favreau, creador de 'The Mandalorian' y también productor junto a David Feloni de la serie sobre Ashoka, ha estado en Madrid para la promoción de la tercera temporada de la serie de Disney+ en la que Pedro Pascal recorre la Galaxia junto al entrañable Grogu. Los nuevos episodios de 'The Mandalorian' llegarán a la plataforma de la compañía del ratón el próximo 1 de marzo, pero Favreau ya ha revelado que los guiones de la cuarta entrega ya están terminados. Con esta revelación en una entrevista con un medio francés, el guionista ha explicado que ya había trazado junto a Feloni una especia de mapa sobre el arco de los personajes y lo que debía pasar en las próximas entregas y él ha aprovechado para "poco a poco, escribir todos los guiones durante la postproducción de la tercera entrega" que está a punto de estrenarse.

En la tercera temporada, el Mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) va a continuar sus viajes por la galaxia de Star Wars. Tras un tiempo separados, el solitario excazarecompensas y su escudero (y pequeño robaescenas) Grogu se reúnen de nuevo. La primera misión del protagonista le llevará a sus orígenes para redimirse por haber cometido una transgresión para un Mandaloriano: quitarse el casco en presencia de otro ser vivo. La sinopsis también explica que mientras tanto la Nueva República lucha para que la galaxia se aleje de su oscura historia. El Mandaloriano se cruzará con viejos aliados y hará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos.

En su gira de promoción, Jon Favreau ha pasado por Madrid y ha participado en un coloquio sobre 'The Mandalorian'. De la nueva temporada ha dicho que habrá un salto temporal de dos años desde la última vez que vimos a los protagonistas en 'El libro de Boba Fett' . "En este tiempo, Grogu se ha desarrollado mucho y se ha entrenado con Luke. Ahora es mucho más fuerte", ha explicado haciendo referencia a una escena que aparece en el tráiler en la que Grogu usa la Fuerza para tumbar a un enemigo.

Jon Favreau es el sguionista principal y el productor ejecutivo junto a Dave Filoni; Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy y Colin Wilson. Karen Gilchrist y Carrie Beck son las coproductoras ejecutivas. Pero, además Favreau también está implicado en nuevas series del universo Star Wars como ‘Ahsoka’, ‘Skeleton Crew’, ‘The Tángeres of the New Republic’ o ‘El libro de Boba Fett’. A la pregunta de cómo puede coordinar tantos proyectos sin que se le escape nada, el guionista ha asegurado que él sobre todo se encarga de los spin-off series que se desarrollan en la misma época que la serie sobre Mando y Grogu.”Yo solo tengo que estar al tanto de los que están relacionados con ‘The Mandalorian’”, ha dicho.

Para el creador, el éxito está "en la sencillez de las historias aunque se introduzcan muchos personajes nuevos y referencias al mundo de Star Wars con el que muchos de os fans han crecido" porque esa sencillez permite invitar a nuevos fans. Es un poco, ha dicho también, como "la combinación de Lucasfilm y Disney, de nostalgia y futuro y esa es también la aspiración del creador de Star Wars, George Lucas". Y todo eso fue lo que tuvieron en cuenta tanto él como su socio Dave Feloni a la hora de crear 'The Mandalorian': "Fuimos atrás y vimos muchos western, John Ford , Sergio Leone o Akira Kurosawa y todas las influencia de Lucas".

Al final de las palabras de Favreau en el coloquio se deduce que todo debe basarse en una buena historia. "Lo más importante es la historia, los personajes y el mito. Hay que crear con coherencia y tener personajes claros y fuertes y relatos que sirvan tanto para antiguos fans como para los nuevos seguidores". Y en este sentido, ha dicho que las películas de la saga sirven como "hoja de ruta".

Entre los directores de la tercera temporada de ocho episodios figuran Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey y Bryce Dallas Howard. "Que haya diferentes directores da sensación de antología, tenemos desde cineastas noveles noveles a a directores de animación o de superproducciones, pero nos une el amor por este mundo", ha asegurado Jon Favreau.