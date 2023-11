La muerte de Matthew Perry ha sido un golpe muy duro para quienes fueron sus compañeros de reparto en 'Friends' y cuya amistad traspasó la pantalla y ha permanecido décadas después del fin de la serie. En la reunión de los protagonistas organizada hace un par de años por HBO Max, Matthew Perry ya lo dijo: "Si algunos de nosotros nos encontrábamos en una fiesta o en un evento, se acabó la noche porque acabábamos charlando sentados juntos y no hablábamos con nadie más". 'Friends' fue mucho más que una ficción para toda una generación y también para sus protagonistas que forjaron un fuerte vínculo como ha asegurado Jennifer Aniston.

La actriz que en la serie interpretaba a Rachel Green ha publicado una fotografía de los dos en blanco y negro durante lo que parece ser un ensayo. Se les ve de espaldas y mirándose uno al otro mientras Perry está diciendo algo que hace que su compañera se ría a carcajadas. La actriz se dirige a Perry como "hermanito" y explica que tener que "tener que decir adiós a Matty ha sido una oleada loca de emociones". "Esto ha calado hondo", comienza diciendo. "Todos experimentamos pérdidas en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de vida o pérdida de amor. Ser capaz de SENTARSE realmente en este dolor te permite sentir los momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y nosotros le queríamos profundamente", ha declarado. Aniston continúa hablando del fuerte vínculo que les unía y que iba más allá de ser solo compañeros. "Formaba parte de nuestro ADN. Siempre fuimos seis. Era una familia elegida que cambió para siempre el rumbo de lo que éramos y cuál iba a ser nuestro camino", ha escrito. También ha dedicado unas palabras a destacar la bis cómica del actor fallecido como algo innato en él. "Matty SABÍA que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo decía, si no oía "reír" pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si lo consiguió. Nos hizo reír a todos. Y reír mucho". Han pasado poco más de dos semanas desde la trágica muerte de Perry y Aniston explica que en ese tiempo ha vuelto a leer los mensajes que se enviaron "riendo, llorando y volviendo a reír". "Los guardaré para siempre. Encontré un mensaje que me envió de la nada un día. Lo dice todo. (Ver la segunda diapositiva…)". En ese mensaje, Perry enviaba la foto que Aniston ha publicado en Instagram y le decía "hacerte reír me alegra el día". Y ella le respondía diciendo que aquella foto fue la primera de muchas veces.

Después también ha publicado una escena de 'Friends' en la que los personajes Chandler y Rachel se despedían (porque ella se iba a mudar a Europa por trabajo) diciéndose lo mucho que se querían. Y como siempre, Chandler no podía evitar romper la magia del momento con un chiste. Por último, la actriz ha dicho que aún sigue hablando con su amigo. "Matty, te quiero mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin dolor. Hablo contigo todos los días... a veces casi puedo oírte decir "¿podrías ESTAR más loco?". "Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día...".

Lisa Kudrow, la actriz que en la serie interpretaba a la pizpireta Phoebe, también ha querido dejar constancia en su Instagram de su despedida. En su mensaje, que acompaña una foto de los dos en una fiesta, destaca cómo desde el rodaje del piloto la serie comenzó su carrera hacia el éxito y entonces Perry le sugirió que "jugaran al poker". "Lo hiciste muy divertido mientras nos compenetrábamos. Gracias por eso". Y Kudrow continúa enumerando agradecimientos:

"Gracias por hacerme reír tanto con lo que decías, que me dolían los músculos y se me saltaban las lágrimas TODOS LOS DÍAS.

Gracias por tu corazón abierto en una relación a seis bandas que requería compromiso. Y mucho "hablar".

Gracias por aparecer en el trabajo cuando no estabas bien y luego, ser completamente brillante.

Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener.

Gracias por confiar en mí.

Gracias por todo lo que aprendí sobre la GRACIA y el AMOR al conocerte.

Gracias por el tiempo que pasé contigo, Matthew".

David Schwimmer también ha utilizado una divertida escena de 'Friends' para recordar los buenos momentos con Matthew Perry. El actor que daba vida a Ross también ha destacado de su compañero su habilidad para hacer comedia. "Nunca olvidaré tu impecable ritmo cómico", ha escrito en Instagram. "Podías coger una línea de diálogo y doblarla a tu antojo, dando como resultado algo tan original e inesperadamente divertido que todavía asombra". Schwimmer también ha hablado de la generosidad del actor que ayudó a que se convirtieran en una familia, siendo unos desconocidos: "Y tenías corazón, .con el que fuiste generoso y compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia a partir de seis desconocidos".

Sobre la imagen que ha elegido, ha dicho que es uno de sus "momentos favoritos" con él. La imagen muestra a los actores interpretando a sus personajes en su juventud durante uno de los episodios de 'Acción de gracias'. "Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo", ha dicho. "Te imagino ahí arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, las manos en los bolsillos, mirando a tu alrededor". Y termina escribiendo: "¿Podría haber más nubes?".