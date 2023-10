La reacción que faltaba era la del resto de protagonistas, los compañeros de reparto de Perry guardaban silencio en sus redes sociales hasta que dos días después han reunido fuerzas para emitir un comunicado conjunto en el que aseguran: "Todos estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew".

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc y David Schwimmer son los actores que daban vida a Rachel, Phoebe, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Juntos vivieron la explosión de éxito de la serie que les convirtió en estrellas internacionales (además de en millonarios) gracias al triunfo de la serie prácticamente en todo el mundo. Y juntos firman el comunicado por la muerte de su amigo. En la declaración conjunta también dicen que su relación no se limitaba a ser compañeros de reparto: "Éramos una familia". De hecho, en la reunión de 'Friends' que HBO organizó hace dos años el propio Perry contaba como anécdota que "si cualquiera de ellos se encontraba con otro en alguna fiesta o evento social, se acabó, terminaban la velada juntos charlando y ya no se relacionaban con nadie más".

"Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, cuando podamos. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que le querían en todo el mundo", continúa el comunicado. Sus compañeros siempre estuvieron al lado del actor durante el complicado proceso de recuperación de sus adicciones que el propio actor relató en un libro publicado hace menos de un año y titulado en castellano como "Amigos, amantes y aquello tan terrible" y con prólogo de Lisa Kudrow. Precisamente, en una entrevista con Diane Sawyer para promocionar sus memorias, destacó el apoyo incondicional de Jennifer Aniston, fue ella quien se enfrentó a él y le dijo: "Sabemos que estás bebiendo".

'Friends' siguió durante diez temporadas las vidas de seis amigos viviendo en Nueva York mientras tratan de salir adelante en el trabajo y en sus relaciones personales y amorosas. El propio Perry había asegurado en alguna ocasión que, como consecuencia de sus adicciones, apenas recuerda nada de las temporadas 3 y 6.

También los creadores de la serie Marta Kauffman y David Crane, así como el productor ejecutivo Kevin Bright, compartieron con los medios una declaración conjunta lamentando la pérdida. "Todavía parece imposible. Todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos por haberle tenido como parte de nuestras vidas", aseguraban. Y añadían: "Tenía un talento brillante. Es un tópico decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew no hay palabras más ciertas. Desde el primer día que le oímos encarnar el papel de Chandler Bing, no había nadie más para nosotros. Siempre apreciaremos la alegría, la luz, la inteligencia cegadora que aportaba a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también en la vida. Siempre era la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado. Enviamos todo nuestro cariño a su familia y amigos. Esto es realmente lo que nos rompe el corazón".

Perry dejó huella

Otros muchos compañeros que coincidieron con Perry en 'Friends' o en otros proyectos reaccionaron a la muerte del actor y todos hablan del compañerismo y la dulzura del intérprete, como dijo la estrella Gwyneth Paltrow en una publicación de Instagram. También usaban las redes sociales actrices como Aisha Tyler, que apareció en la serie de éxito durante las dos últimas temporadas. "Tenía una dulzura y una generosidad de espíritu sin igual. Aprendí a contar un chiste a la perfección viéndole trabajar. Y nunca olvidaré el momento en que se inclinó hacia mí, en mi primera noche de grabación de Friends, para decirme cariñosamente: 'Prepárate para que tu vida cambie'. Descansa bien, Matthew Perry. Gracias por tu amabilidad y tus risas".

Maggie Wheeler interpretó a la inigualable Janice, la novia intermitente de Chaendler conocida por su icónica voz y su 'Ay, Dios mío'. "Qué pérdida. El mundo te echará de menos Mathew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos", escribió.

Otro recuerdo significativo, a pesar de que sólo aparecía en cinco episodios de 'Friends', ha sido el del actor Hank Zaria que interpretó a David, el novio de Phoebe que se mudó a Minsk. En un vídeo en Instagram explicando su relación con Perry y lo difícil que se le hizo leer la biografía del actor. "Muchos de los que estábamos cerca de él sentimos que lo perdimos por las drogas y el alcohol hace mucho tiempo porque -como él contó en su autobiografía- había mucho sufrimiento", dijo Azaria. "Tuve que coger y dejar esa biografía como 11 veces, me resultaba muy doloroso leerla". Y continuó: "Llevo 17 años sobrio, y quiero decir que, la noche que entré en AA (Alcohólicos Anónimos), Matthew me llevó. Durante todo el primer año que estuve sobrio, fuimos juntos a las reuniones", añadió. "Era tan cariñoso, generoso y sabio. Y me ayudó totalmente a estar sobrio. Y me hubiera gustado que hubiera encontrado la forma de mantenerse sobrio con más constancia".

El propio Perry dijo (o casi predijo) en alguna entrevista que cuando muriese, aunque evidentemente se hablaría mucho de su papel en 'Friends' y del éxito de la serie, también querría que se le recordase por la ayuda que prestó a quienes como él pasaban por una adicción.

Otros muchos nombres se suman a la larga lista de mensajes cariñosos en recuerdo del fallecido Matthew Perry, confirmando que dejó una huella imborrable en quienes le conocieron. Brooke Shields, Selma Blair, Yvette Nicole Brown y por supuesto Warner Bors. Television Studios y HBO, han dedicado bonitas palabras para Matthew Perry.