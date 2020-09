Parecía un sueño, pero al despertarle la Policía, Cameron Black se da cuenta de que su pesadilla solo acaba de comenzar. Con su detención, tras un accidente de tráfico en el que había muerto una mujer, sale a la luz su secretomejor guardado: tiene un gemelo. "Ese no soy yo, el de la fotografía es mi hermano, Jonathan Black", señala a los agentes.

Un secreto guardado durante 30 años que se desmorona después de que su hermano se dé a la fuga tras un fatal accidente. Un homicidio que Jonathan, desde la cárcel, sospecha que fue una trampa porque la mujer que estaba con él en el coche tenía un ojo de cada color.

Sin embargo, cuando fue a socorrerla vio que algo no cuadraba. "Cam, era otra mujer, los ojos eran del mismo color... ¡por eso me hui! No fue un accidente, me tendieron una trampa", explica mientras sospecha que lo podría haber hecho un mago para perjudicar a El Ilusionista. "Nadie sabía que yo existía. Iban a por ti", comenta Jonathan mientras le suplica ayuda. "Te sacaré de aquí, te lo prometo", asegura Cameron.