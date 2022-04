Embarcarse en una producción histórica no es una tarea fácil y eso es algo que bien sabe el creador de 'Vikingos', Michael Hirst. Su larga trayectoria en el cine y la televisión incluye diferentes dramas históricos como la película 'Elizabeth: The Golden Age', con Cate Blanchet; o la serie sobre Enrique VIII, 'Los Tudor' protagonizada por Jonathan Rhys Meyers. Con Vikingos, Hirst se adentra en el periodo histórico de la Edad Media para narrar los inicios de la era vikinga en la que este pueblo inicia su incursión en Europa en torno al siglo IX después de Cristo. La coproducción entre Irlanda y Canadá cuenta, de hecho, con el asesoramiento de un experto en este periodo histórico. Su vocación de rigurosidad y el realismo de los hechos son efectivamente los principales ingredientes del éxito de la serie.

Emitida entre 2013 y 2020, 'Vikingos' se centra en la figura de Ragnar Lothbrok, un héroe vikingo cuyas gestas han trascendido hasta nuestros días al ser el primer vikingo que figura en textos históricos. Pero siempre que estamos ante una serie basada en hechos que han sucedido en la realidad, ya sea en el pasado o el presente, es inevitable que nos preguntemos qué hay de cierto en lo que estamos viendo. En el caso de 'Vikingos', la comprobación de lo que es real y lo que no es algo más complicada porque la historia real se mezcla con la leyenda difuminando los límites. Así que vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre los hechos que narra la serie.

Quién fue Ragnar Lothbrok, protagonista de 'Vikingos'

El personaje principal de la serie es Ragnar Lothbrok, al que da vida en la serie Travis Fimmel. Se trata de un héroe vikingo conocido por liderar la expansión del dominio escandinavo tal y como se narra también en la serie. Lo que parece que no es tan cierto es el enfrentamiento con el conde Haraldson, un hecho que se entiende como una licencia para generar conflicto y maximizar la gesta del héroe revelándose contra el villano.

La confusión que rodea las fechas y el origen del protagonista ha llevado a pensar durante mucho tiempo que realmente la leyenda estaría inspirada por más de un personaje histórico real, pero finalmente los historiadores han convenido en que existió y que vivió entre entre los siglos VIII y IX. No está tampoco claro que fuera un rey tal y como se refleja en la serie y como sostienen algunos textos históricos. Lo que sí está claro es que fue un temido guerrero que azotó a Europa y sembró el terror en los territorios de Inglaterra y Francia durante el segundo tercio del siglo IX coincidiendo con la era Vikinga. Sin embargo, una de las primeras batallas que aparece en la ficción es la de Lindisfarne y, según los expertos, es muy poco probable que ese ataque fuera perpetrado por el protagonista porque habría sido demasiado joven.

El final de Ragnar Lothbrok tras ser derrotado por Aella de Northumbia (Reino Unido) en la famosa batalla sí que parece encontrar consenso histórico y coincide también con lo que cuenta la serie. Tras ser derrotado y capturado fue arrojado a un pozo de serpientes y murió, eso sí, prometiendo que sus hijos vengarían su muerte.

Estirpe de guerreros

Relacionado con al menos cuatro mujeres, Ragnar Lothbrok fue padre prolífico y se le contabilizan casi una decena de hijos. De ellos, cinco también consiguieron trascender con sus hazañas guerreras y son los que aparecen en la serie aunque hay algunas diferencias con la historia real. Una de las licencias de la serie hace referencia a una profecía que se le revela a Ragnar y que dice que tanto él como sus hijos serían legendarios. Ese mensaje se convertirá en una obsesión para él y tras el aborto que sufre su primera mujer no deja de pensar en encontrar a una mujer que le ayude a cumplir la profecía. Esa mujer será Aslaug.

En 'Vikingos', Bjorn (Alexander Ludwig) es fruto de la relación de Ragnar con Lagertha, pero en realidad la historia indica que su madre es la segunda esposa, Aslaug. Por lo tanto, es hermano de pleno derecho de Ivar, Sigurd y Hvitserk, pero hermanastro de Ubbe, que sí sería fruto de otra relación. Tal y como se refleja en la serie, Bjorn lideró junto a sus hermanos el ataque del gran ejército vikingo a Inglaterra en venganza por la muerte de su padre. Continuó con la leyenda guerrera de su padre y se convirtió en un elemento fundamental de cualquier batalla, era conocido como 'brazo de acero'. Además, heredó todo su poder y dio origen a la dinastía de Munsö. Lo que no tuvo tanto peso en la historia como se refleja en la serie es la lucha de poder con sus hermanos, que en la realidad asumían que él era el líder.

Ivar Ragnarsson también era conocido como Ivar el deshuesado (Alex Høgh Andersen), aunque se desconoce el origen de ese apodo que podría referirse a algún tipo de malformación. Lo que sí ha trascendido, gracias sobre todo a las referencias sobre él en textos anglosajones, es la crueldad de sus actos con especial ensañamiento con los religiosos. Entre sus victorias más conocidas está la batalla de York, pero nada dice la historia de incursión alguna a Rusia.

Con el personaje de Ubbe (Jordan Patrick Smith), o Ubba como aparece en los apuntes históricos, es difícil hacer una comparación entre lo que fue real o no porque apenas hay referencias a él en los textos. Poco se sabe más allá de que era uno de los dirigentes, junto a sus hermanos, del gran ejército vikingo que asoló Europa y que murió combatiendo en la batalla de Cynwit. Esta falta de referencias permite por lo tanto un mayor margen para recrear su trama en la serie.

Hvitserk y Halfdan Ragnarson (Marco Ilsø) son los nombres con los que se conoce históricamente a dos de los hijos de Lothbrok, aunque los expertos se han puesto de acuerdo en que podrían ser la misma persona. Teniendo en cuenta que Halfdan es un nombre común entre el pueblo vikingo, Hvitserk podría ser una apodo para distinguirle y su significado sería "camisa blanca". El nombre con el que este personaje aparece en la serie es Hvitserk y al igual que sus hermanos estuvo al frente del ejército que vengó la muerte de su padre.

El último de los hijos de Ragnar que aparece en la serie es Sigurd 'ojo de serpiente' (David Lindström). El apodo debe su origen a la marca de nacimiento que tenía en el ojo y que al parecer su madre Aslaug habría predecido. Su historia está reflejada con bastante fidelidad en la serie aunque no murió a manos de su hermano Ivar como se cuenta en Vikingos. Se convirtió en rey de Dinamarca y se casó con la princesa Blaeja, hija del rey Aella de Northumbia que acabó con su padre.

Las mujeres de 'Vikingos'

En las tribus vikingas, las mujeres tenían un papel importante que no se limitaba exclusivamente al hogar y a los cuidados. Aunque no se puede decir que fuera una sociedad igualitaria, las mujeres vikingas sí gozaban de más derechos que sus contemporáneas en otros territorios y culturas. Para empezar, las mujeres podían divorciarse y volverse a casar si así lo deseaban. También en la sociedad vikinga hombres y mujeres podían tener amantes si sus parejas estaban de acuerdo. Las diferencias estaban mucho más marcadas, según los expertos, por la diferencia de clases que de género. Además, se han encontrado evidencias de que hubo mujeres guerreras y no solo por los textos antiguos, sino también por las tumbas que se han encontrado en la que las mujeres fueron enterradas con sus armas. Y en Vikingos lo vemos reflejados en dos de sus personajes femeninos.

Lagertha (Katherine Winnik)

Este personaje que aparece como la pareja de Ragnar Lothbrok aparece reflejado en textos históricos, aunque igual que en el caso del protagonista la línea entre realidad y leyenda es muy débil. Lagertha o Ladgerda fue una gran guerrera vikinga de origen danés que se unió a Lothbrok en la lucha contra Frodo para vengar a su abuelo, el conde Siward. La protagonista estaba entre las mujeres relacionadas con el conde, que en represalia habían sido enviadas por Frodo a un burdel de donde se escaparon disfrazándose de hombres. En la batalla, Lagderda destacó por su valentía y fuerza y Ragnar se enamoró, pero para conseguir su mano tuvo que superar una prueba y vencer a los dos animales, un perro y un oso, que Lagderda ató en la puerta de su casa. De su relación nacieron tres hijos. La ficción habla de otra relación de Lagderda tras separarse de Ragnar y es algo que también refleja la historia. Harta de ser maltratada, Lagderda asesinó a su marido y así fue como comenzó a acumular poder. La ficción narra otra relación con el personaje de Rollo, que no se produjo en la realidad y es que, de hecho, en la serie Rollo es presentado como hermano de Ragnar, pero ese parentesco no es real. En la historia real, Lagderda tampoco mató a la segunda mujer de Lothbrok, Aslaug.

Aslaug (Alyssa Sutherland)

Ragnar se enamora de esta reina vikinga de Escandinavia después de que sus hombres la descubran mientras su ejército se encuentra en una de sus misiones. Aslaug es hija del matadragones Sigurd y de la valquiria Brunhilda, pero quedó huérfana muy pronto y fue criada por su abuelo que ocultó su origen noble. La serie refleja la escena que cuenta la historia de cómo Ragna conoció a Aslaug cuando envió a sus hombres a buscarla poniéndola a prueba con un acertijo: "No quiero que venga ni vestida ni desnuda, ni saciada ni hambrienta, y no debe venir sola ni acompañada por otra persona". Según cuenta la historia, la joven se presentó vestida con una red, comiendo una cebolla y acompañada por un perro. Unido a su belleza, su ingenio terminó por conquistar al héroe y Ragnar dejó a su primera esposa para casarse con Aslaug con la que tendría varios hijos. De hecho, aunque en la serie Bjorn es hijo de Ladgerda, en realidad era uno de los hijos que tuvo con Aslaug. A ella, además se le atribuyen poderes mágicos como la capacidad para predecir sucesos del futuro. De hecho, ella misma anunció que su hijo Sigurd nacería con una marca en el ojo con forma la forma de una serpiente como la que mató su padre. Una predicción que serviría a Aslaug para demostrar su origen noble a Ragnar.