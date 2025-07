Antonio Maestre, sobre los disturbios en Torre-Pacheco: "El que está azuzando toda esta violencia es Vox"

Torre-Pacheco está viviendo días de alta tensión. La localidad murciana ha sufrido numerosos disturbios entre grupos de radicales de ultraderecha y migrantes después de una agresión a un anciano residente en el pueblo por parte de un grupo de jóvenes que los ultras atribuyen a gente de origen magrebí pese a que la Guardia Civil no ha identificado todavía a los agresores.

Ante esta situación, Antonio Maestre ha desvelado en laSexta Xplica que varios grupos ultras se han movilizado para acudir a Torre-Pacheco: "Hay varias convocatorias en las que hablan de manera explícita de ir a la cacería de inmigrantes. No lo dicen así, pero yo no repito las palabras que utilizan. Hablan de cómo ir armados y algunos las enseñan, aunque no podemos identificar si son ciertas o se tiran el pisto".

"Todos estos grupos son neonazis, grupos ultras que saben que va a haber mucha gente para poder utilizar la violencia contra los migrantes, porque son racistas, con impunidad. Se están coordinando en muchísimos grupos", ha añadido.

Por otro lado, el periodista ha apuntado que de esta situación está sacando rédito Vox: "El que está azuzando toda esta violencia es Vox, que no solo no está condenando la violencia en Torre-Pacheco, es que la está promoviendo porque saben que es quien capitaliza en forma de votos esos disturbios y linchamientos".