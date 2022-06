'La noche más larga' es además violenta, oscura y tremendamente inquietante. Aunque, como dice el actor José Luis García-Pérez, "toda la violencia está justificada y el espectador entenderá el porqué". La lucha surge cuando su personaje asalta una prisión psiquiátrica para rescatar a un asesino en serie.

El criminal en cuestión, interpretado por Luis Callejo, se llama Simón y, por algún motivo, hay gente muy poderosa que no está contenta con que lo hayan detenido. El personaje de García-Pérez, cuyo nombre nos dice que oculta porque "no se menciona en la serie y hay un motivo para que no se mencione" es el encargado de dirigir esa misión. Para conseguirlo se hace acompañar de un grupo de mercenarios a los que las cosas se les van a complicar más de lo que esperaban.

Pese a que la acción ocurre en la noche del 24 de diciembre, Hugo es llamado inesperadamente para trabajar y se reúne en las instalaciones penitenciarias con su nueva pareja, que es la psiquiatra del centro. Entregar al preso sería fácil y evitaría comprometer su propia seguridad y también la de los reclusos y el resto de trabajadores de la cárcel, pero eso no es lo que hará Hugo porque, básicamente, nos dejaría sin serie. La temeraria decisión de no ceder ante los asaltantes será el origen de un explosivo enfrentamiento de consecuencias inesperadas.

El conflicto en la cárcel

El resto de los personajes alrededor de Hugo, Simón y el líder de sus rescatadores habitan una conjunción aparentemente casual y repleta de aristas que les llevan estar inmersos en una batalla constante. Ese es el contexto que Hugo deberá poner a su favor para salir ileso de las situaciones extremas que le tocará vivir durante las eternas horas de esta noche interminable. Alberto Ammann señala un punto crítico al decir que hay un conflicto moral porque "si para salvar a tus hijos mi vida la pones en juego entonces tendremos un problema". Para saber a qué se refiere habrá que esperar al 8 de julio.

si para salvar a tus hijos mi vida la pones en juego entonces tendremos un problema

En esto de tener problemas los personajes son unos auténticos expertos, aunque todos viven, aplican y padecen violencias diferentes. Destaca, eso sí, la de Daniel Albadalejo, que interpreta a un hombre sin piernas que aprendió de su padre a ir por el camino más salvaje de la vida. Si te tiene que sacar un ojo con las manos no va a dudarlo, pero al mismo tiempo resulta extrañamente cómico. En palabras del propio Albadalejo "tiene esa parte de humor y tiene esa parte de ternura también en ciertos momentos".

Más allá de la cordura

acojona más el tío que en una situación violenta mantiene la calma que uno muy violento

Quizá la locura de muchos de los personajes es la más agobiante de las prisiones de 'La noche más larga'. Algunos espectadores encontrarán más allá de la cordura los motivos para sentirse más acongojados con la serie. Pero, si hay alguien que parece moverse cómodo en ese limbo que separa con barrotes a los "normales" de los locos diagnosticados es el propio Simón. El preso jugará con eso para tratar de desquiciar a Hugo.

Luis Callejo dice de su personaje que "acojona más el tío que en una situación violenta mantiene la calma que uno muy violento". Por eso Simón da tanto miedo, especialmente a Hugo que, como dice la actriz Bárbara Goenaga, "llegará tan lejos por salvar a sus hijos que hasta su propia cordura quedará en entredicho".

El actor Daniel Albadalejo lo describe bien cuando dice que "hay un momento que no sabes quién coño está loco y quién está cuerdo en esta historia". Y en medio de todo eso está ella, Goenaga, que interpreta a la psiquiatra encargada del cuidado de los internos y que fue asesorada por una terapeuta real durante los rodajes.