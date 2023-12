El creador del universo de 'Juego de tronos' George R.R. Martin ha compartido en su blog personal el viaje que acaba de hacer a Londres y en el que ha podido visitar el rodaje de la segunda temporada de 'La casa del dragón'. Los nuevos episodios llegarán a HBO Max el próximo verano tal y como ha anunciado la plataforma con un avance de la terrible guerra que protagonizarán los Targaryen después de la muerte del rey Viserys.

El teaser plantea la complicada situación después de "los errores cometidos en las horas posteriores a la muerte del rey Viserys" y que llevan a una guerra entre los miembros de la Casa Targaryen. "Hay que ir a la guerra, muchos morirán y el vencedor acabará ocupando el trono", asegura en el vídeo el personaje de Alicen Hightower. Bajo el lema "Sangre por sangre y fuego por fuego" se intuye una lucha que como se ve también en el avance será especialmente cruenta y el motivo es que "no hay guerra más repudiada por los dioses que una guerra entre familiares, ni una guerra tan sangrienta como una guerra entre dragones".

Martin ha explicado que, además de discutir durante dos días con Ryan Condal sobre las temporadas 3 y 4 que están ya confirmadas y en proceso, ha podido ver una versión preliminar de los episodios 1 y 2. Aunque el creador asegura que "no es objetivo tratándose de su trabajo" dice que los capítulos que ha visto "son geniales". Y continúa definiéndolos como "oscuros", algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que se trata de una guerra. Además, advierte de que es posible que hagan que el público se emocione: "Yo no lloré, pero uno de mis amigos sí". Otros calificativos que ha utilizado Martin para los dos primeros episodios han sido "potentes y desgarradores" para terminar confesando que, precisamente eso es todo lo que le gusta: "Las tragedias y las obras históricas".

Durante su estancia en Londres también ha podido visitar el estudio en el que se rueda la serie, algo que quería haber hecho antes pero que tuvo que posponer con motivo de la huelga de guionistas. Su experiencia previa en televisión le ha permitido ver muchos sets de rodaje, decorados y escenarios reales, pero asegura que "nada se puede comparar con los decorados de la Fortaleza Roja y de Rocadragón construidos en Londres". "Es enorme, deslumbrante y tan condenadamente real que sentí como si hubiera atravesado un portal del tiempo y entrado en el Westeros de la Edad Media", ha asegurado.