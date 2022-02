Sandra Sabatés entrevista a la escritora Margaret Atwood en El Intermedio, donde la autora de 'El Cuento de la Criada' reflexiona sobre el feminismo. "Hay 75 tipos diferentes de feminismo, como mínimo", señala Atwood, que explica que ahora está respaldando una organización llamada 'Equality Now' que "trabaja en cambiar las leyes en muchos países para hacerlas más favorables a las mujeres y niñas".

No obstante, Atwood destaca que, "cuando miras atrás a la historia del feminismo, todas las feministas tienen una cosa en común y es que las mujeres son seres humanos". "Es bastante fundamental, pero no siempre se ha reconocido", apostilla.

¿Sigue siendo una utopía la igualdad de género? "No exactamente. Ciertas personas nos han dicho que las cosas siempre han sido desiguales, pero eso no es verdad del todo", responde Atwood, que pone como ejemplo cómo las mujeres en culturas indígenas norteamericanas "tenían mucho más poder político y de decisión del que nos dijeron". "No creo que sea una utopía, no me parece irrazonable", sentencia. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que ilustra estas líneas.