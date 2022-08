Nichelle Nichols ha fallecido. La actriz, que había cumplido los 89 años, ha muerto por "causas naturales" según ha confirmado su hijo Kyle Johnson. El propio Johnson ha seguido diciendo que "su luz, sin embargo, como la de las galaxias antiguas que vemos ahora por primera vez, permanecerá con nosotros y las futuras generaciones para disfrutar, aprender e inspirarnos. La suya ha sido una vida bien vivida y fue un modelo para todos nosotros".

En efecto, fue un modelo y es historia de la televisión. En una época en la que los roles fuertes estaban destinados a los hombres ella llegó a 'Star Trek' para ponerlo en duda por partida doble. Primero porque era una mujer en un mundo dominado por los hombres. Y segundo, por ser afroamericana. Fue la primera mujer de esa raza que interpretaba un papel muy alejado a los estereotipos de la década de 1960. Por aquel entonces las mujeres afroamericanas aparecían en la ficción interpretando a trabajadoras domésticas e incluso roles mucho menores. Era una rareza ver a una mujer negra hacerse con un papel tan importante como el que tuvo en 'Star Trek'. Su rol era el de la teniente Uhura, miembro de la tripulación de la Enterprise y la oficial de comunicaciones de la nave.

Su papel era tan importante y tan rompedor en la época que hasta el propio Martin Luther King intercedió para que no lo abandonase. Nichols pretendía dejar la serie e irse a Broadway a hacer teatro pero King le pidió que no lo hiciera. Sus palabras fueron: "No puedes irte, Nichelle. Estáis cambiando las mentes de la gente en todo el mundo, porque por primera vez, a través de vosotros, nos vemos a nosotros mismos y lo que podemos ser". Ante semejante mensaje, Nichelle decidió seguir. Y no solo fue importante en 'Star Trek', también ayudó a la NASA en un proyecto para reclutar mujeres y minorías. De hecho, tuvo mucho que ver en la llegada de Sally Ride a la organización. Ella fue la primera astronauta estadounidense.

Y otra barrera más que derribó. Su beso en Star Trek con William Shatner, el capitán Kirk, fue el primer beso interracial que pudo verse en televisión en aquella época.