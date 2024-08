El periodista Carlos Ferrando, referencia de la prensa del corazón y uno de los pioneros en la crónica social de España, fallecía este miércoles a los 76 años. Su amiga la actriz Alejandra Grepi fue quien acudió a su casa tras llevar varios días sin saber de su amigo, encontrándolo en estado de deshidratación y con pulso débil.

El periodista murciano fue un rostro habitual en los programas el corazón, aunque en los últimos años vivía algo más apartado de ella. Sus restos mortales estarán desde las 14:00 horas de hoy en el tanatorio de San Isidro, y será incinerado a las 20:00 horas. Por allí se espera que pasen muchos rostros conocidos y amigos de profesión del periodista a darle el último adiós.

"Se va un amigo", ha expresado entre lágrimas Lydia Lozano en una intervención en TVE. "A Carlos le recuerdo riéndome. Ha sido de los periodistas amigos con los que más me he reído, siempre se estaba riendo", ha recordado Lydia. "Creo que solo le he visto llorar por su madre y por poco más", ha añadido. La periodista ha definido a Carlos como un "hombre sin problemas" porque "todo el mundo le quería".

Las redes sociales se inundan de mensajes de adiós

Son muchos los amigos que no han dudado en despedirse del periodista en redes sociales. Entre ellos, la propia Alejandra Grepi. "No podía imaginar que 3 días después de esta foto no te volvería a ver. Te voy a echar de menos amigo del alma. Tendré que acostumbrarme a tu AUSENCIA", expresaba la actriz, en un post de Instagram, donde le dedicaba unas bonitas palabras de despedida.

La actriz formaba parte del llamado 'cuarteto'. Los 'grandes íntimos' que cuidaban de Carlos compuesto también por Karmele Izaguirre, Alex Gutiérrez y César Heinrich.

El presentador y actor Luis Larrodera, Abel Arana, Antonio Rossi, Aurelio Manzano, Isabel Rábago y Terelu Campos también dedicaban unas emotivas palabras de despedida en redes.