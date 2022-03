¿Repetirá la segunda temporada de Los Bridgerton el revuelo que generó el estreno de la serie en 2020? Ya queda menos para saberlo porque esta misma semana llegan los nuevos episodios junto a otros muchos estrenos que abarcan todo tipo de géneros. Desde una serie documental, también de Netflix, sobre el placer femenino; a One perfect shot, la serie documental que nos sumerge en míticas escenas de cine. This is us llega a su fin con la sexta temporada que podrá verse a partir de esta semana en Disney+. Tampoco te puedes perder el estreno del drama familiar de Apple TV+, Pachinko; el thriller de COSMO ON, Ártico; o la policiaca The Wagner method. Además, la serie con la Daniel Radcliffe se desprendió del personaje de Harry Potter, Miracle Workers, estrena en TNT su tercera entrega, La ruta de Oregón. Sigue leyendo para no perderte nada.

Estrenos en Netflix

'Los principios del placer' - Martes 22 de marzo

De qué va: Llega a Netflix esta serie documental de tres episodios en la que sexo, gozo y ciencia moderna convergen para explorar el complejo mundo del placer femenino y desterrar falsas creencias. ¿Qué es el placer y por qué incomoda hablar del placer femenino? Esta docuserie quiere responder a esta pregunta y también acabar con este y otros tabús relacionados con la sexualidad femenina hablando con mujeres. educadoras, científicas o terapeutas. Igual que en otros ámbitos, en el sexo el conocimiento es poder y Los principios del placer quiere acabar con el desconocimiento y con los mitos anticuados que se derivan de él.

'Los Bridgerton' - Viernes 25 de marzo

De qué va: La segunda temporada de la serie de época que revolucionó el panorama audiovisual con los tórridos romances de sus protagonistas promete volver a acelerar los corazones. Este drama es una especie de Gossip Girl ambientado en la era victoriana. Cada entrega de la serie coincide con la apertura de una temporada social en el Londres de la Regencia, donde jóvenes de la alta sociedad se relacionan para encontrar pareja. Centrada en la familia Bridgerton y con la mayor de las hijas, Daphne, casada con el apuesto duque de Hastings; llega el turno del primogénito y heredero del título de vizconde. Anthony está dispuesto a sentar la cabeza y pronto se fijará en Edwina Sharma, una joven recién llegada de la India. Sin embargo, su carisma y atractivo no serán suficientes para la hermana mayor, Kate, que en su intento por proteger a su hermana acabará formando parte de un triángulo amoroso que va a dar mucho juego.

'800 metros' - Viernes 25 de marzo

De qué va: Elías León Siminiani (El caso Alcàsser) dirige esta serie documental de tres episodios que es el resultado de una exhaustiva investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. El título de la docuserie, 800 metros, hace referencia a la distancia del recorrido mortal de la furgoneta arrolló con todo a su paso, desde la Plaza de Cataluña hasta el mosaico de Joan Miró. Horas después, tenía lugar un segundo ataque en Cambrils, donde tras atropellar a seis personas, cinco terroristas fueron abatidos. Alrededor de 200 horas de grabación y más de 80 entrevistas, testimonios y material inédito sirven para reflexionar sobre cómo unos jóvenes integrados en la sociedad española deciden cometer un atentado como este.

'Transformers: BotBots' - Viernes 25 de marzo

De qué va: Llega el turno del público infantil que desde el viernes podrá disfrutar de la serie animada con unos protagonistas especiales que salen a jugar cuando se apagan las luces del centro comercial. La serie sigue las divertidas aventuras de una pandilla de objetos cotidianos que se convierten en robots al cerrar las tiendas. De día, están escondidos en las estanterías; de noche, viven montones de aventuras. Hasta que el grupo de los Lost Bots se topa con el vigilante del centro comercial y pone en peligro a todos los robots. ¿Lograrán estos inadaptados superar sus diferencias, derrotar al vigilante y ser aceptados por los demás?

Estrenos en HBO Max

'One perfect shot' - Jueves 24 de marzo

De qué va: Inspirada por la cuenta de Twitter del mismo nombre, llega esta serie documental que se sumerge en el arte cinematográfico de la mano de la cineasta Ava DuVernay. Cada episodio de esta serie arma a un aclamado director con un arsenal de herramientas visuales para echar un vistazo detrás de las cámaras de sus planos más icónicos. Usando tecnología punta, los directores entrarán literalmente en cada toma, caminando a través de la escena en 360º y permitiendo a los espectadores unirse a una exploración inmersiva de la realización de las películas. Los cineastas compartirán sus obstáculos, desafíos, lecciones y triunfos mientras detallan cómo crearon sus logros cinematográficos más importantes. Cada director también presentará una toma de un autor que le haya influido profundamente, destacando la inspiración que catalizó su propia imaginación.

'Starstruck' - Jueves 24 de marzo

De qué va: Vuelven Jessie y Tom en una segunda temporada de esta comedia romántica creada por la cómica británica Rose Matafeo. La primera temporada estaba compuesta de seis episodios de apenas 20 minutos que se ven del tirón casi sin sentir gracias al humor ácido de unos personajes que reflejan las preocupaciones de la generación millennial. Jessie es una joven que sobrevive en Londres compaginando trabajos y saliendo de fiesta con la amiga con la que comparte casa. Una de esas noches conoce a un chico, que resulta ser una estrella de cine y, claro, sus mundos no pueden ser más diferentes. Ahora, los nuevos episodios mostrarán si la decisión de Jessie de seguir en Londres y apostar por su relación con Tom fue o no acertada.

Estrenos en Disney+

'This is us' - Miércoles 23 de marzo

De qué va: La historia de la familia Pearson llega a su fin con la sexta temporada que se estrena en Disney+. Después de las incógnitas que dejaba abiertas la quinta entrega, los nuevos episodios tienen que cerrar todas las tramas de los personajes a los que el público ha acompañado durante toda su vida. La serie recorre la vida de la pareja de Rebecca y Jack y de sus tres hijos, Kate, Kevin y Randall; con saltos temporales que nos llevan del presente al pasado. A partir de la quinta temporada, los saltos en el tiempo también muestran lo que sucede en el futuro y ya no queda nada para saber qué ha pasado con Kevin y Madison, cuál será la situación de Kate tras separarse de Toby y volver a casarse con Phillip, quién es la esposa del tío Nicky o cómo será el final de Rebecca, aquejada de Alzheimer.

'Paralelos desconocidos' - Miércoles 23 de marzo

De qué va: Ahora que hablar del metaverso está de moda, Disney+ estrena una nueva serie juvenil de ciencia ficción que va más allá y está nos traslada a un multiverso. En ella, Sam, Bilal, Romane y Victor son cuatro amigos del colegio que ven cómo su tranquila vida en un pueblo de las montañas se ve interrumpida por un misterioso suceso que cambia las reglas, mezcla el presente y el futuro y separa a protagonistas en diferentes mundos paralelos y líneas temporales. Los jóvenes están decididos a averiguar qué ha pasado y luchan por encontrarse y volver atrás en el tiempo, al mundo en el que vivían. Enfrentarse a su posible destino les dará la oportunidad de madurar y de ver las cosas de otra manera. Lo mismo les pasará a sus padres y al inspector Retz, quien se enfrentará por primera vez a una investigación que pone a prueba su mente analítica.

Estrenos en Movistar+

'Riverdale' - Lunes 21 de marzo

De qué va: Tras una primera tanda de cinco episodios, llega el final de la sexta temporada de Riverdale, en el que la serie juvenil dejará atrás el universo paralelo de Rivervale. Un universo en el que tuvo lugar el crossover con otra de las series de su creador, Las escalofriantes aventura de Sabrina. Ahora, con Hiram Lodge desterrado y el futuro de Riverdale en manos de un consejo popular, la ciudad por fin parece salir de su vórtice de oscuridad. Sin embargo, Hiram no se ha ido de la ciudad sin dejar una última sorpresa que puede haber cambiado la vida del pueblo para siempre. ¿Cómo han conseguido escapar Archie y Betty de la bomba que Hiram colocó en su habitación? ¿Conseguirán Veronica y Reggie convencer al consejo de abrir su ambicioso casino? ¿Podrá Cheryl vengar el legado maldito de sus antepasados Blossom? Esas son algunas de las preguntas que encontrarán respuesta en la entrega final.

Estrenos en Apple TV+

'Pachinko' - Viernes 25 de marzo

De qué va: Basada en el superventas del New York Times, esta serie narra el drama de una familia coreana que emigra a Japón durante la ocupación de la primera mitad del siglo XX. Se trata de una conmovedora crónica de las esperanzas y los sueños de cuatro generaciones de una saga familiar que debe abandonar su hogar para lograr sobrevivir y prosperar. "Cada decisión nos marca, cada sacrificio nos define y cada generación nos conecta". Un relato sobre la guerra, la paz, el amor, la pérdida, el triunfo y los ajustes de cuentas que se inspira en la novela homónima de Min Jin Lee, escritora coreano-americana.

Estrenos en COSMO ON

'Ártico' - Lunes 21 de marzo

De qué va: Vuelve la detective Nina Kautsalo, en la segunda temporada de este nordic noir finlandés que ya triunfó con su primera entrega. El thriller que se ambienta en Laponia se reinventa con una nueva oleada de crímenes que llevarán a la protagonista a enfrentarse a una enigmática sociedad secreta rusa de la época de los zares. En los nuevos episodios, Nina (Iina Kuustonen), su hermana Marita (Pihla Viitala) y su hija Venla se trasladan a la ciudad de Rovaniemi. La policía quiere centrarse en su familia y cuidar de su pequeña, de necesidades especiales. Pero un asesinato truncará sus deseos y la obligará a volver a Laponia. Durante las pesquisas, Nina descubrirá una inquietante conexión del caso con su propio padre.

Estrenos en TNT

'Miracle Workers: la ruta de Oregón' - Lunes 21 de marzo

De qué va: Daniel Radcliffe y Steve Buscemi regresan con la tercera entrefa de esta comedia que en sus nuevos episodios traslada la acción al lejano Oeste de 1844. En esta entrega el protagonista de Harry Potter se convierte en un predicador idealista que guía a un grupo de personas por la ruta de Oregón con la promesa de un futuro de oportunidades. Para ello, cuenta con la ayuda de un forajido que interpreta Buscemi. Además Geraldine Visnawathan regresa como una mujer casada que aspira a algo más que a aguantar a su inútil y ricachón marido y por la que Ezekiel Brown, el personaje de Radcliffe, sentirá una atracción más allá de la amistad. Con esta premisa, los disparates, el humor negro y la ironía están asegurados.