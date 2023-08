El actor estadounidense Ron Cephas Jones, que interpretó a William Hill en las seis temporadas de 'This is Us', murió el sábado 19 de agosto a causa de un "problema pulmonar" que acarreaba desde hacía tiempo. El mismo sábado, su representante confirmó a la revista 'People' que el actor, que se llevó dos Premios Emmy como mejor actor invitado en una serie dramática, había fallecido a los 66 años. "A lo largo de su carrera, cualquiera que haya tenido la suerte de conocerlo ha sentido su calidad, su belleza, su generosidad, su amabilidad y su corazón", señaló en un comunicado.

Ron Cephas Jones comenzó su carrera en el Nuyorican Poets Café, un foro de poesía, música y otras artes visuales de Manhattan. Además de actor, el estadounidense había trabajado como conductor de autobús antes de regresar a la cuidad de Nueva York, en 1985, donde empezó a frecuentar espacios artísticos. Ha trabajado en series como 'Mr. Robot', 'Banshee' o 'Ley y orden', a la que regresó en 2021, en su séptima franquicia.

Su compañero del elenco de 'This is Us' Sterling Kelby Brown (Randall Pearson, hijo biológico de Hill) ha rendido un emotivo homenaje al actor fallecido, señalando cómo "el mundo brilla menos" desde su partida. "Hermano, se te quiere. Y se te extrañará. Haz que se rían en la siguiente fase de la existencia y te veré allí cuando llegue".

La hija de Brown en pantalla, Lyric Ross, también lloró la muerte de su compañero en la serie, agradeciendo el haber compartido aunque fueran "pocas palabras" en la ficción, pero cuyo "impacto" ha sido "nada menos que grandeza". "Te agradezco por dejar que Dios hable a través de ti y le agradezco a Dios honrarme a mí y al resto del mundo con tu poderosa luz, pero pacífica. Descansa en el cielo", ha escrito en un 'story' de Instagram.

Otra persona que no ha querido desaprovechar el momento para despedirse de Ron Cephas Jones ha sido Octavia Spencer, con quien ha compartido platós en el 'true crime' de Apple TV+ 'Truth be told'. "Estoy desconsolada por haber perdido a mi querido amigo y colega Ron Cephas Jones. Ron era un actor increíblemente talentoso y, lo más importante, un ser humano maravillosamente amable", ha escrito la actriz en un comentario en sus redes sociales.

"Cada día en el set con Ron era un buen día. Le envío todo mi amor a su hija Jasmine, a su familia, a sus amigos y a sus fans", ha añadido, antes de ampliar su breve comunicado con otras líneas: "Me está doliendo mucho. Aprendí mucho de Ron en cada escena que tuvimos juntos. Cada vez que veía su nombre en la hoja de llamadas me emocionaba, porque sabía que obtendría la técnica de un año en solo ocho horas. Para aquellos que se dedican a la actuación, dejen que el ganador de dos Premios Emmy sea el tipo de perfección que se se esfuercen por conseguir. Ese hombre podría romper una escena. Jasmine lo entiende realmente".